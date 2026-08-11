على هامش الجلسة التشريعية...اعتصام للقطاع العام

بدأ تحرّك روابط القطاع العام، من موظفين وعسكريين متقاعدين، في محيط ، تزامنًا مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب عند الحادية عشرة قبل الظهر، وسط انتشار للجيش والقوى الأمنية وإقفال الطريق المؤدي إلى الساحة، ما تسبب بزحمة سير خانقة من منطقة الصيفي باتجاه مبنى "النهار".

ويأتي التحرك رفضًا لقرار الحكومة تقسيط المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات المستحقة عن ستة أشهر حتى نهاية آب 2027، إذ تطالب روابط القطاع العام بتسديد المستحقات كاملة دفعة واحدة.