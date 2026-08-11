تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

على هامش الجلسة التشريعية...اعتصام للقطاع العام

Lebanon 24
11-08-2026 | 02:52
A-
A+
على هامش الجلسة التشريعية...اعتصام للقطاع العام
على هامش الجلسة التشريعية...اعتصام للقطاع العام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

بدأ تحرّك روابط القطاع العام، من موظفين وعسكريين متقاعدين، في محيط ساحة النجمة، تزامنًا مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب عند الحادية عشرة قبل الظهر، وسط انتشار للجيش والقوى الأمنية وإقفال الطريق المؤدي إلى الساحة، ما تسبب بزحمة سير خانقة من منطقة الصيفي باتجاه مبنى "النهار".

ويأتي التحرك رفضًا لقرار الحكومة تقسيط المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات المستحقة عن ستة أشهر حتى نهاية آب 2027، إذ تطالب روابط القطاع العام بتسديد المستحقات كاملة دفعة واحدة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
العفو العام نحو انفراج مرتقب: بري يدعم "الصيغة السُّنية" واتصالات بالكتل قبل الجلسة التشريعية
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب يستأنف الجلسة التشريعية العامة
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ميشال الدويهي قبيل الجلسة التشريعية: أنا ضدّ قانون العفو العام وعلى القضاء أن يقوم بدوره لا أن تتدخّل السلطة التشريعيّة به
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة المعلمين تناشد بري: جلسة طارئة لإنصاف القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
11/08/2026 12:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24

ساحة النجمة

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:14 | 2026-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:04 | 2026-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:47 | 2026-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:14 | 2026-08-11
Lebanon24
05:04 | 2026-08-11
Lebanon24
05:00 | 2026-08-11
Lebanon24
04:55 | 2026-08-11
Lebanon24
04:47 | 2026-08-11
Lebanon24
04:46 | 2026-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24