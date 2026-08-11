انقسام سياسي جديد.. نهاية الحرب وبداية الكباش الداخلي

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في المعسكر الأول، يبدو أن بعض القوى المسيحية الأكثر خصومة مع تتجه إلى التكتل بشكل أكثر وضوحاً. وحزب الكتائب سيكونان في صلب هذا الفريق، إلى جانب عدد من نواب التغيير والنواب المستقلين وبعض النواب السنة الذين يلتقون معهما في الموقف من الحزب وسلاحه ودوره السياسي والعسكري. وقد يتحول هذا التجمع، مع الوقت، إلى فريق سياسي متكامل يخوض مواجهة سياسية مفتوحة مع حزب الله، لا تقتصر على ملف واحد أو استحقاق محدد.وما سيعطي هذا الفريق ثقلاً إضافياً هو احتمال حصوله على دعم سياسي، مباشر أو غير مباشر، من رئيس الجمهورية، ما قد يساهم في تحويله من مجرد تجمع لقوى متفرقة إلى جبهة سياسية قادرة على فرض حضورها في النقاشات الكبرى المقبلة، وخصوصاً في الملفات المرتبطة بشكل الدولة ومستقبل السلاح والسياسة الخارجية والتوازنات داخل المؤسسات.في المقابل، سيكون حزب الله أمام مهمة إعادة ترتيب تحالفاته بعد انتهاء الحرب. ومن الطبيعي أن تبقى حركة أمل في صلب التحالف معه، إضافة إلى عدد من القوى والشخصيات التي حافظت على علاقتها بالحزب خلال السنوات الماضية. لكن العنصر الأكثر أهمية قد يكون ، الذي بات، بفعل مجموعة من العوامل السياسية والداخلية والاقليمية، أقرب إلى أن يكون حليفاً طبيعياً للثنائي الشيعي، حتى وإن لم يظهر هذا التحالف حتى الآن بصورة فجّة أو رسمية.فالاشتراكي يتحرك منذ فترة وفق حسابات مختلفة عن القوى التي تريد الذهاب إلى مواجهة شاملة مع حزب الله، كما أن علاقته مع ، وطريقة تعامله مع التوازنات الداخلية، تجعل تموضعه أقرب إلى الوسط المتفاهم مع الثنائي منه إلى الجبهة المقابلة له. وقد يصبح هذا الأمر أكثر وضوحاً بعد انتهاء الحرب وعودة السياسة الداخلية إلى مسارها الطبيعي.أما ، فيبدو حتى الآن بعيداً عن التحالفين. فهو لا يريد العودة ببساطة إلى تحالفه السابق مع حزب الله، وفي الوقت نفسه لا يجد نفسه جزءاً طبيعياً من جبهة تقودها القوات والكتائب. لذلك سيحاول بناء حيثية مستقلة ووسطية تسمح له بالمناورة بين الطرفين واستعادة جزء من حضوره السياسي.لكن هذه الوسطية قد لا تكون سهلة المحافظة عليها، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات النيابية وظهور الإغراءات السياسية والانتخابية. وقد يجد نفسه أمام عروض من حلفائه السابقين تدفعه إلى إعادة النظر في موقعه، خصوصاً في الدوائر التي يحتاج فيها إلى تحالفات انتخابية جدية.يبدو أن لبنان ذاهب مرة أخرى إلى انقسام سياسي تقليدي في شكله العام: فريق في مواجهة حزب الله وفريق متحالف معه، وبينهما قوى تحاول الاحتفاظ بمساحة مستقلة. الجديد هذه المرة لن يكون في شكل الانقسام بقدر ما سيكون في موازين القوى داخله، وفي التوازنات الإقليمية الجديدة التي ستنعكس حكماً على السياسة اللبنانية بعد انتهاء الحرب.