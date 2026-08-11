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لبنان

الخلافات تتصاعد في الجلسة التشريعية.. سجال بين نائبين وخلاف بين سلام ومنسّى

Lebanon 24
11-08-2026 | 04:47
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الخلافات تتصاعد في الجلسة التشريعية.. سجال بين نائبين وخلاف بين سلام ومنسّى
الخلافات تتصاعد في الجلسة التشريعية.. سجال بين نائبين وخلاف بين سلام ومنسّى photos 0
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تواصلت الأجواء المتشنجة في الجلسة النيابية التشريعية، مع تسجيل سجال بين النائبين سامي الجميل وحسين الحاج حسن.

وبحسب معلومات صحافية، قال الجميل للحاج حسن: "استقيلوا من السلطة"، ليرد الأخير: "مش طالبين رأيك".

وقالت معلومات صحافية انه "خلال مداخلات النواب في مستهل الجلسة، برزت اعتراضات على أداء السلطة والحكومة، فسأل النائب علي حسن خليل عن الخريطة التي نشرتها إسرائيل والخطوات التي اتخذها وزير الخارجية يوسف رجّي والحكومة، فيما انتقد النائب قاسم هاشم أداء السلطة حيال ما يجري في الجنوب.
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وفي سياق النقاش، توجّه النائب سامي الجميّل إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي قائلاً: "إذا السلطة هلقد ما بتسوى، ليه ما بيطلعوا من السلطة؟"، ليردّ النائب حسين الحاج حسن: "قاعدين ع قلبك، نحنا منعرف مع مين منقعد ومع مين منحكي ومش طالبين رأيك". فتدخّل برّي طالبًا من النواب عدم الردّ على بعضهم، ليقول الحاج حسن: "هو اللي بلّش"، وينتهي السجال عند هذا الحدّ.

كما شهدت الجلسة خلافاً حاداً بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسّى على خلفية ملف العفو العام.

وأفادت المعلومات بأن سلام حاول منع منسّى من دخول الجلسة لإبداء رأيه، فيما لا يزال الخلاف مستمراً، ولم يدخل رئيس الحكومة إلى القاعة العامة حتى الساعة.

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وزير الخارجية

علي حسن خليل

سامي الجميل

النائب سامي

وزير الدفاع

الحاج حسن

نبيه برّي

حسن خليل

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