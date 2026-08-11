الخلافات تتصاعد في الجلسة التشريعية.. سجال بين نائبين وخلاف بين سلام ومنسّى

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
تواصلت الأجواء المتشنجة في الجلسة النيابية التشريعية، مع تسجيل سجال بين النائبين سامي الجميل وحسين الحاج حسن.
وبحسب معلومات صحافية، قال الجميل للحاج حسن: "استقيلوا من السلطة"، ليرد الأخير: "مش طالبين رأيك".
كما شهدت الجلسة خلافاً حاداً بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسّى على خلفية ملف العفو العام.
وأفادت المعلومات بأن سلام حاول منع منسّى من دخول الجلسة لإبداء رأيه، فيما لا يزال الخلاف مستمراً، ولم يدخل رئيس الحكومة إلى القاعة العامة حتى الساعة.