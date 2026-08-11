الخلافات تتصاعد في الجلسة التشريعية.. سجال بين نائبين وخلاف بين سلام ومنسّى

تواصلت الأجواء المتشنجة في الجلسة النيابية التشريعية، مع تسجيل سجال بين النائبين وحسين .

وبحسب معلومات صحافية، قال الجميل للحاج حسن: "استقيلوا من السلطة"، ليرد الأخير: "مش طالبين رأيك".



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وفي سياق ، توجّه الجميّل إلى رئيس مجلس النواب قائلاً: "إذا السلطة هلقد ما بتسوى، ليه ما بيطلعوا من السلطة؟"، ليردّ النائب حسين الحاج حسن: "قاعدين ع قلبك، نحنا منعرف مع مين منقعد ومع مين منحكي ومش طالبين رأيك". فتدخّل برّي طالبًا من النواب عدم الردّ على بعضهم، ليقول الحاج حسن: "هو اللي بلّش"، وينتهي السجال عند هذا الحدّ.

وقالت معلومات صحافية انه "خلال مداخلات النواب في مستهل الجلسة، برزت اعتراضات على أداء السلطة والحكومة، فسأل النائب عن الخريطة التي نشرتها والخطوات التي اتخذها يوسف رجّي والحكومة، فيما انتقد النائب هاشم أداء السلطة حيال ما يجري في الجنوب.وفي سياق ، توجّه الجميّل إلى رئيس مجلس النواب قائلاً: "إذا السلطة هلقد ما بتسوى، ليه ما بيطلعوا من السلطة؟"، ليردّ النائب حسين الحاج حسن: "قاعدين ع قلبك، نحنا منعرف مع مين منقعد ومع مين منحكي ومش طالبين رأيك". فتدخّل برّي طالبًا من النواب عدم الردّ على بعضهم، ليقول الحاج حسن: "هو اللي بلّش"، وينتهي السجال عند هذا الحدّ.

كما شهدت الجلسة خلافاً حاداً بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسّى على خلفية ملف العفو العام.

وأفادت المعلومات بأن سلام حاول منع منسّى من دخول الجلسة لإبداء رأيه، فيما لا يزال الخلاف مستمراً، ولم يدخل رئيس الحكومة إلى القاعة العامة حتى الساعة.