من 12 إلى 16 آب... تدابير سير في كفرذبيان وحراجل

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـلي:بمناسبة إقامة عدد من الحفلات والمهرجانات الموسيقية ضمن منطقة عيون السيمان، والتي يُتوقّع أن تستقطب أعدادًا كبيرة من المواطنين، ستُتَّخذ تدابير سير وتحويل حركة المرور، خلال الفترة الممتدة من 12 لغاية 16-8-2026، وفقًا للآتي:أولًا: حفلات موسيقية في مشروع وردة ـ كفرذبيانتُقام الحفلات من قِبل إحدى الشركات، بتواريخ 13 و14 و15 و16-8-2026.تسلك المركبات الطريق الآتية: من يمينًا، صعودًا باتجاه مفرق القناطر، فمستديرة ـ فقرا، وصولًا إلى عيون السيمان ـ .ثانيًا: حفلة موسيقية في بلدةتُقام الحفلة بتاريخ 13-8-2026.تسلك المركبات الطريق الآتية: من ساحة فاريا يسارًا، باتجاه مفرق شبروح، وصولًا إلى شبروح ـ حراجل.ثالثًا: مهرجانات موسيقية في مشروع ـ كفرذبيانتُقام المهرجانات من قِبل إحدى الشركات، بتواريخ 12 و13 و14 و15-8-2026.تسلك المركبات الطريق الآتية: من مفرق فيطرون يمينًا، باتجاه بلدة كفرذبيان، وصولًا إلى مكان إقامة الحفلات في مشروع أحلام ـ كفرذبيان.رابعًا: حفلة موسيقية في بلدة كفرذبيان – مفرق القناطر.تُقام الحفلة من قِبل إحدى الشركات بتاريخ 13-8-2026.تسلك المركبات الطريق الآتية: من مفرق فيطرون يمينًا، باتجاه بلدة كفرذبيان، وصولًا إلى مكان إقامة الحفلة عند مفرق القناطر ـ كفرذبيان.لذلك، تطلب من المواطنين ومستخدمي الطرق التقيّد باللافتات الموضوعة، واتباع إرشادات عناصر ، والتوجّه إلى المواقف المخصّصة، حفاظًا على انسيابية حركة المرور وتفاديًا للازدحام.