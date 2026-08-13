تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إضراب تحذيري لرابطة موظفي الإدارة العامة...إليكم السبب

Lebanon 24
13-08-2026 | 15:50
A-
A+
إضراب تحذيري لرابطة موظفي الإدارة العامة...إليكم السبب
إضراب تحذيري لرابطة موظفي الإدارة العامة...إليكم السبب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

إستنكرت "رابطة موظفي الإدارة العامة"، الزيادة الجمركية الأخيرة، التي "تُفرض بحجة بيئية غير موفقة، ولا تعدو كونها وسيلة إضافية للإمعان في إفقار المواطنين والموظفين في ظل الظروف المعيشية الخانقة".

وبناءً على نتائج الاستبيان الذي أجرته الرابطة، فقد أكدت تمسكها بمطالبها الثلاثة الأساسية التي باتت تشكل حاجة ملحة لاستمرار العمل، وهي إقرار قانون تصحيح للرواتب عادل ومنصف يعيد القيمة الشرائية للرواتب كما كانت قبل الأزمة.

كما وشددت على تعديل بدل النقل وسعر صفيحة البنزين في المرسوم ١٣٠٢٠ كما هو مذكور في البيانات السابقة، وإقرار المداورة في الحضور إلى مراكز العمل بنسبة 50% وذلك إلى حين اقرار قانون تصحيح الرواتب.

إلى ذلك، أعلنت الرابطة أنها في صدد التحضير لإجراء انتخابات للمندوبين خلال شهر تشرين الأول المقبل، تأكيداً على دور القاعدة النقابية في اتخاذ القرار.

كما وطالبت الحكومة بـ"التراجع الفوري" عن الزيادات الجمركية، وضرورة تنفيذ المطالب الفورية، فإنها وبناءً على تفويض الموظفين في الاستبيان، وأعلنت "الإضراب والإقفال التام التحذيري الخميس والجمعة 20 و21 آب 2026، و"قد تصل الأمور إلى الإضراب المفتوح وإقفال الإدارات العامة في حال عدم التجاوب السريع".

 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت المشاركة في الإضراب العام الاثنين
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 02:47:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة موظفي الادارة العامة دعت الى البقاء على أتمّ الاستعداد والجهوزية لتنفيذ خطوات تصعيدية
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 02:47:10 Lebanon 24 Lebanon 24
موظفو الإدارة العامة نحو التصعيد بدءا من الاضراب العام اليوم
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 02:47:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة موظفي وعمال " اوجيرو" : اضراب تحذيري الأربعاء والخميس واعتصام في ساحة رياض الصلح
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 02:47:10 Lebanon 24 Lebanon 24

رابطة موظفي الإدارة العامة

رابطة موظفي الإدارة

الإدارات العامة

الإدارة العامة

القاعدة

الترا

كيداً

الخان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:44 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:49 | 2026-08-13
Lebanon24
15:32 | 2026-08-13
Lebanon24
14:00 | 2026-08-13
Lebanon24
13:00 | 2026-08-13
Lebanon24
12:45 | 2026-08-13
Lebanon24
12:38 | 2026-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24