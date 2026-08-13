تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

استعدادات إسرائيلية لاحتلال تلال علي الطاهر"في انتظار الإشارة الأميركية"

Lebanon 24
13-08-2026 | 23:04
A-
A+
استعدادات إسرائيلية لاحتلال تلال علي الطاهرفي انتظار الإشارة الأميركية
استعدادات إسرائيلية لاحتلال تلال علي الطاهرفي انتظار الإشارة الأميركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال مسؤول أمني بارز لـ«الجمهورية»: إنّ رسائل وصلت إلى المعنيين في لبنان، أنّ إسرائيل تستعد لخوض معركة لاحتلال تلال علي الطاهر، وباتت على جهوزية عالية في انتظار الإشارة الأميركية. وكشف هذا المسؤول، أنّ الجانب الأميركي بدوره أبلغ إلى السلطة، أنه لن يكون في استطاعته منع الإسرائيلي في شكل مطلق، إنما طلب منه أن تكون عملية جراحية دقيقة بالحد الأدنى من التفجير وترويع المدنيين، وبنحو لا ينسف الاتفاق الإطاري.
Advertisement

وأضاف المصدر «إنّ الإسرائيلي يحتاج إلى هذا الإنجاز ولن يتراجع عنه»، مشيراً إلى «أنّ العين هي على ردّة فعل «حزب الله»، هل يخوضها معركة كسر عظم أم يتعامل مع الأمر بنحو لا يقدّم فيه للعدو تبريراً لشن معركة واسعة ويعيد تهجير القرى والبلدات». ورأى المصدر «أنّ هذه المعركة أصبحت مسألة وقت، وتسابقت الاتفاق الإيراني- الأميركي الذي بات وشيكاً، والذي حتماً سيكون له تأثير مباشر على جبهة الجنوب».
وفي غضون ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية ، إنّ الإدارة الأميركية حريصة على إحياء مسار صيغة الإطار، عبر ضغوطها الديبلوماسية، والحراك المكوكّي الميداني الذي يقوده الجنرال كليرفيلد على خط بيروت - تل أبيب. ويتركز حراك واشنطن في اتجاهين: انسحاب إسرائيل من الجنوب، ولو تدريجياً، ونزع سلاح «حزب الله».

وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار": يبدو أنّ التباين بات واضحاً بين واشنطن و«تلّ أبيب»، وقد يُصبح العقبة الأبرز أمام استئناف مسار التفاوض.

في هذا الإطار، تؤكّد أوساط ديبلوماسية مطلعة على الموقف الأميركي، بأنّ إدارة ترامب تريد أولاً تحقيق السلام والأمن الدائمين في لبنان والمنطقة، ولهذا بعد تعيينها السفير ميشال عيسى في لبنان، طلبت منه أن يعمل على إنجاز هذا الأمر. كما ضغطت على «تلّ أبيب» خلال الجولة الخامسة من المفاوضات، للتوقيع على «اتفاق الإطار» الذي هو السبيل الوحيد، من وجهة نظرها، للوصول إلى السلام المنشود. ولكن هذا الهدف الأساسي يتنافى مع أهداف «إسرائيل»، التي تنوي الاستمرار في اعتداءاتها على لبنان، وتدمير وتجريف القرى الجنوبية تحت شعار «حماية أمن المستوطنات الشمالية»، وذريعة نزع البنى التحتية لسلاح حزب الله، متجاهلة التزامها ببنود الإتفاق.

وتعمل واشنطن حالياً بمعاونة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L الجنرال جوزف كليرفيلد، على تشكيل آلية التحقّق من نزع سلاح حزب الله في المناطق التجريبية في مرحلتها عبر الإشراف والتفتيش، والمجيء بقوّات للمراقبة.كذلك تحثّ واشنطن لبنان على مواصلة التفاوض، لا سيما بعد تلويح رئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم بالاستقالة وبتعليق المسار. وتفيد المعلومات بأنّ كرم يبقى حالياً بناء على طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون، ولتمرير الجولة الثامنة من المفاوضات في روما المقرّرة مبدئياً في الأول من أيلول المقبل، وبعدها سيرى. ففكرة الإستقالة لم تُطوَ بل جُمّدت في انتظار ما سيحصل في جولة روما 3، في حال انعقادها.
 
مواضيع ذات صلة
صور جديدة لتلّة "علي الطاهر".. شاهدوها
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 17:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تلة "علي الطاهر" تشعل مواجهات عنيفة بين الاحتلال وحزب الله
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 17:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: أوعزت للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم بالضفة الغربية كما فعلنا بطولكرم ونور شمس وجنين
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 17:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي فشل في احتلال مرتفعات علي الطاهر في النبطية
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 17:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

الشمالي

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:23 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-08-14
Lebanon24
10:46 | 2026-08-14
Lebanon24
10:43 | 2026-08-14
Lebanon24
10:32 | 2026-08-14
Lebanon24
10:31 | 2026-08-14
Lebanon24
10:20 | 2026-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24