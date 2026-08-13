"حزب الله" و" التيار": تلاق نيابي ولا عودة للتحالف القديم

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تقول مصادر التيار لـ«الديار» الى انه «من المبكر جداً الجواب على هذا السؤال، وعلى الرغم من رفض نوابنا ونواب الحزب للصيغة الحالية لقانون العفو العام وإلغاء قانون الاعدام، ومنع وزير الدفاع من الادلاء برأيه، والذي كان من المفترض ان يلاقينا عدد كبير من النواب في مواقفنا من هذه المسائل، فمن المبكر ان نحدّد مستقبل العلاقة وإمكانية عودتها، لانّ عدداً من الهامة دخل على خط النزاع بينا وبين حزب الله».وتضيف المصادر «لذا يجب التروّي لانّ التلاقي الذي جرى في على مدى يومين، لا يعني عودة التحالف القديم مع الاشارة الى وجود إختلاف في بند"حصرية السلاح" بيد الدولة وموضوع خيارات الحزب في الحرب».اما فجوابه كان ديبلوماسياً، اذ تقول مصادره :«العلاقة قائمة مع التيار الوطني الحرعلى أساس الانفتاح، مع وجود تباين واختلاف في وجهات النظر حول استحقاقات سياسية من دون إلغاء التنسيق، كما نتعامل مع مواقفه التي تتسم بالتمايز أو التباعد معنا في بعض ، كجزء من التنوّع في المشهد السياسي».وتشير المصادر الى اننا «نعمل على إبقاء التواصل وعدم قطع العلاقات السياسية، لكن نعترف بوجود تناقضات في بعض الملفات، كما تبقى طبيعة التطورات والمستجدات ضمن إطار تقرير العلاقة، ومدى سيرها من الآن فصاعداً».وعلى خط المصادر المقرّبة من الطرفين، تلفت الى انهما محتاجان لبعضهما، فالوطني الحر بحاجة الى إعادة تموضع والى تحالف سياسي في الانتخابات النيابية المقبلة، وحزب الله الى إعادة الغطاء المسيحي المتمثل بالتيار واكثر من اي وقت مضى، بعد التغيّرات الكبرى التي يشهدها والمنطقة.