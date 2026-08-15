خليل: لا يجوز أن نهدي إسرائيل ما عجزت عن تحقيقه بالقوة

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وتوجّه إلى الخريجين بالقول: "أنتم دفعة استثنائية بكل تفاصيلها"، مشيدًا بنجاحهم باسم ثانويتهم التي تحمل اسم الشهيد الدكتور مصطفى شمران، العالِم الذي جمع بين والنضال".وأكد خليل أن "العلم لا يكتمل من دون الأخلاق"، وقال مخاطبًا الطلاب في شهر تغييب الإمام السيد موسى : "أنتم تجسّدون ما سعى إليه الإمام الصدر، وهو إنشاء جيل متعلم ومثقف، يدخل مختلف الجامعات والاختصاصات، ويواجه محاولات إبعاده عن العلم والمعرفة".وتطرق إلى ما تتعرض له قرى الجنوب من هدم للمنازل ومحاولات لمحو الذاكرة والتاريخ، داعيًا الطلاب إلى "التمسك بأرضهم وإثبات انتمائهم إليها بالفعل والممارسة، لا بالشعارات فقط".وشدد على أن "المطلب الأساسي هو عودة الأهالي إلى قراهم وإطلاق عملية "، معتبرًا أن ذلك "يشكل العنصر الأهم في المرحلة الراهنة". وقال: "لا يجوز أن نهدي ما عجزت عن تحقيقه بالقوة"، داعيًا إلى تحرير الأرض ووضع هذه القضية في صدارة أولويات الدولة".ورأى أن "إسرائيل أسقطت اتفاق الإطار من خلال ممارساتها"، مطالبًا الوفد المفاوض ب"التمسك بالحقوق الوطنية وعدم تقديم تنازلات تمس الأرض والسيادة".وفي الشأن الداخلي، أكد أن " لا يجوز أن يتحمل وحده أزمات السياسة، بل يجب تأمين احتياجاته وعدم وضعه في مواجهة شعبه"، وقال: "عهدنا أن نحفظ البلد، وأن نمنع الفتنة، وأن نستخدم كل عناصر القوة كي لا نخسر شبرًا واحدًا من أرضنا". وأضاف: "لا يستطيع أي فريق أن يبني دولة على هزيمة نصف الوطن"، متوجهًا إلى الشباب بالقول: "إذا لم تكن غاية السياسة أن تمنحكم مستقبلًا آمنًا، فما هدفها؟".ودعا الخريجين إلى أن يكونوا "متعلمين وأصحاب ضمير، وأن يعودوا بعد نجاحهم إلى مجتمعهم للمساهمة في خدمته، اقتداءً بنهج الإمام السيد موسى الصدر".وختم خليل كلمته بتوجيه الشكر إلى أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية، قائلًا: "أنتم تصنعون جيل ".