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لبنان

انقطاع المياه عن هذه المناطق...إليكم السبب

Lebanon 24
16-08-2026 | 13:39
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انقطاع المياه عن هذه المناطق...إليكم السبب
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أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان "أنه، في إطار تنفيذ المشروع النموذجي للحد من فاقد المياه، ستقوم بتنفيذ عدد من المناورات والاشغال الاساسية الهادفة إلى ربط الشبكة الجديدة بالشبكة القائمة، الامر الذي يستوجب إيقاف التغذية بالمياه عن خط الجّر الرئيسي الممتد من نهر إبراهيم وصولا إلى مدينة جبيل".

وأشارت في بيان الى أن "انقطاع المياه سيتم اعتبارا من صباح يوم الأربعاء الواقع في 19 آب 2026 ، ويستمر لغاية مساء يوم الخميس الواقع في 20 آب 2026 ، على أن تعود التغذية إلى وضعها الطبيعي اعتبارا من صباح يوم الجمعة الواقع في 21 آب 2026، وذلك فور الانتهاء من تنفيذ الاعمال المطلوبة وإعادة تشغيل الخط".

وتقدمت المؤسسة باعتذارها "من المواطنين الكرام عن هذا الانقطاع الموقت وما قد ينتج منه من إزعاج"، داعية اياهم الى "ترشيد استهلاك المياه وتأمين الكميات اللازمة من المياه خلال فترة الاشغال، بما يساهم في الحد من تأثيرات الانقطاع وضمان عودة التغذية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".

 

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