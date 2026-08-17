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لبنان

استعداد للأسوأ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-08-2026 | 01:15
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بالرغم من كل الأجواء السياسية والميدانية الحالية، يتعامل" حزب الله" مع المرحلة المقبلة على أساس أن التصعيد الإسرائيلي بات احتمالاً جدياً يصعب تجاهله.
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وبحسب أوساط متابعة، يبني الحزب جزءاً أساسياً من حساباته وتحركاته على فرضية أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قد تجد نفسها مضطرة للذهاب نحو تصعيد عسكري ضد لبنان خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتشير الأوساط إلى أن هذه القراءة تنعكس على طريقة تعاطي الحزب مع التطورات الميدانية والسياسية، إذ لا يتعامل مع الهدوء الحالي باعتباره مؤشراً إلى استقرار طويل، بل كمرحلة مؤقتة قد تنتهي سريعاً إذا تبدلت الحسابات الإسرائيلية أو الإقليمية خلال الأسابيع المقبلة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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