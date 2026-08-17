استعداد للأسوأ

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بالرغم من كل الأجواء السياسية والميدانية الحالية، يتعامل" " مع المرحلة المقبلة على أساس أن التصعيد بات احتمالاً جدياً يصعب تجاهله.وبحسب أوساط متابعة، يبني الحزب جزءاً أساسياً من حساباته وتحركاته على فرضية أن الحكومة برئاسة قد تجد نفسها مضطرة للذهاب نحو تصعيد عسكري ضد خلال الفترة القليلة المقبلة.وتشير الأوساط إلى أن هذه القراءة تنعكس على طريقة تعاطي الحزب مع التطورات الميدانية والسياسية، إذ لا يتعامل مع الهدوء الحالي باعتباره مؤشراً إلى استقرار طويل، بل كمرحلة مؤقتة قد تنتهي سريعاً إذا تبدلت الحسابات الإسرائيلية أو الإقليمية خلال الأسابيع المقبلة.