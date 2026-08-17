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لبنان

للطلبات الحرة.. إليكم مواعيد الامتحانات الخطية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة

Lebanon 24
17-08-2026 | 03:52
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للطلبات الحرة.. إليكم مواعيد الامتحانات الخطية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة
للطلبات الحرة.. إليكم مواعيد الامتحانات الخطية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة photos 0
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 اصدرت وزارة التربية مذكرة إدارية اعلنت فبها جدول  مزاعيد الإمتحانات الخطّية للشهادة المتوسطة ولشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة العام 2026 (الطلبات الحرّة)،  وفقًا للترتيب التالي:



الشــهادة المتوســطة 

اليـوم والتـاريخ    المـــادة    التوقيت

الأربعاء

26/8/2026    جغرافيا    8:30 - 9:30
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    رياضيات    9:50 - 11:50

الخميس

27/8/2026    علوم الحياة والأرض    8:30 - 9:30

    اللغة الأجنبية    9:50 - 11:50

السبت

29/8/2026    فيزياء    8:30 - 9:30

    اللغة العربية    9:50 - 11:50

الإثنين

31/8/2026    كيمياء    8:30 - 9:30

    تربية وطنية وتنشئة مدنية    9:50 - 10:50

    تاريخ    11:10 - 12:10



اليوم والتاريخ    فـرع العلــوم العــامة        فـرع علــوم الحيــاة

    المادة    التوقيت        المادة    التوقيت

الأربعاء

26/8/2026    جغرافيا    8:30 - 9:30        جغرافيا    8:30 - 9:30

    فيزياء    9:50 - 12:50        علوم الحياة    9:50 - 12:50

الخميس

27/8/2026    فلسفة وحضارات    8:30 - 10:30        فلسفة وحضارات    8:30 - 10:30

    اللغة الأجنبية وآدابها    10:50 - 13:20        اللغة الأجنبية وآدابها    10:50 - 13:20

السبت

29/8/2026    رياضيات    8:30 - 12:30        تاريخ    8:30 - 9:30

                فيزياء    9:50 - 11:50

الإثنين

31/8/2026    تربية    8:30 - 9:30        تربية    8:30 - 9:30

    كيمياء    9:50 - 11:50        كيمياء    9:50 - 11:50

الثلاثاء

1/9/2026    اللغة العربية وآدابها    8:30 - 11:00        اللغة العربية وآدابها    8:30 - 11:00

    تاريخ    11:20 - 12:20        رياضيات    11:20 - 13:20



اليوم والتاريخ    فـرع الاجتماع والاقتصاد        فـرع الآداب والإنسانيات

    المادة    التوقيت        المادة    التوقيت

الأربعاء

26/8/2026    جغرافيا    8:30 - 9:30        الفلسفة العامة    8:30 - 11:30

    رياضيات    9:50 - 11:50            

    فيزياء    12:10 - 13:10        فيزياء    12:10 - 13:10

   الخميس

27/8/2026    علوم الحياة    8:30 - 9:30        علوم الحياة     8:30 - 9:30

    كيمياء    9:50 - 10:50        كيمياء    9:50 - 10:50

    اللغة الأجنبية وآدابها    11:10 - 13:40        جغرافيا    11:10 - 13:10

السبت

29/8/2026    تاريخ    8:30 - 9:30        تاريخ    8:30 - 9:30

    إقتصاد    9:50 - 12:50        اللغة العربية وآدابها    9:50 - 12:50

الإثنين

31/8/2026    تربية    8:30 - 9:30        تربية    8:30 - 9:30

    إجتماع    9:50 - 12:50        اللغة الأجنبية وآدابها    9:50 - 12:50

الثلاثاء

1/9/2026    فلسفة وحضارات    8:30 - 10:30        الفلسفة العربية    8:30 - 11:30

    اللغة العربية وآدابها    10:50 - 13:20        رياضيات    11:50 - 12:50.
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فرع العلوم

رياضي

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