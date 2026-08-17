الرئيس عون: لبنان ملتزم تطبيق اتفاق الإطار كاملاً

أكد رئيس الجمهورية أمام وفد "تاسك فورس فور ليبانون" أن ملتزم تطبيق الاتفاق الإطار كاملاً، ويعوّل على الأميركية لتطبيقه، مشدداً على أنها "جادة وملتزمة وداعمة".

وأشار عون إلى أن الوزارات الخدماتية باتت موجودة في القرى والبلدات التي انتشر فيها الجيش، وتوفر الخدمات للسكان.

ولفت إلى أن لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية المجردة والتدمير وقتل الأبرياء.

وأكد أن العلاقة مع يجب أن تكون من دولة إلى دولة، تقوم على الاحترام المتبادل ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية.

كما شدد على العمل لإقرار قوانين لمكافحة الفساد واستكمال الإصلاحات والحكومة الإلكترونية وتفعيل .