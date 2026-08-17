محاولة اغتيال مروّعة لزعيم عصابة لبناني في استراليا.. إليكم ما حصل معه

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وبحسب المعلومات، لا يزال حدارة، الذي تصفه السلطات بأنه "زعيم لعائلة إجرامية" تحمل اسمه، في حالة حرجة داخل مستشفى "Royal Melbourne"، بعدما تعرض لكمين مساء الأحد وأُصيب بعدة طلقات قرب سيارته "BMW" في مدخل منزله.وقال المحقق آدم إن أحد أفراد العائلة عثر على حدارة قبل السابعة مساء وهو ممدد في بركة من الدماء. وأشار إلى أن ظروف الحادث لا تزال قيد التحقيق، لكن المؤشرات الأولية تدل على أن الهجوم كان موجهاً.ولا تملك الشرطة حتى الآن أسماء مشتبه بهم، فيما تعمل فرق متخصصة، بينها محققو جرائم السلاح ووحدات مكافحة الجريمة المنظمة، على جمع المعلومات وتتبع ما حصل في محيط شارع "Marigold Avenue" ليلة الحادث.ويُعتقد أن عائلة حدارة منخرطة طويلة في تجارة التبغ غير المشروعة في ولاية فيكتوريا، وكانت على خصومة مع مجموعة كاظم حماد المسجون، المعروفة أيضاً باسم "313".وبحسب المعلومات أيضا، كان هناك نوع من الهدنة غير المستقرة بين الطرفين في ملف التبغ غير القانوني.ونقلت "ABC" عن مصادر في العالم السفلي أن استهداف شخصية بحجم حدارة قد يكون رسالة إلى أطراف تفكر في دخول أسواق مربحة مثل التبغ غير الشرعي أو المخدرات.وفادي حدارة، البالغ 48 عاماً، وُلد في وانتقل إلى عندما كان في السادسة من عمره. وترك المدرسة في الصف ، وعمل في الأمن، قبل أن يصبح اسماً معروفاً في رياضة الكيك بوكسينغ، لاعباً ومروجاً.وللعائلة تاريخ "دموي" في المنطقة نفسها، إذ قُتل شقيقه محمد حدارة عام 2009 في إطلاق نار من سيارة مارة على بعد مئات الأمتار فقط من مكان هجوم الأحد.