بعد علي الطاهر.. العين على "جبل" آخر

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قال مرجع عسكري سابق لـ" " إن قد تكون أمام سيناريوهات ميدانية مختلفة في ظل التصعيد الكبير، وسط ترقب لمسار العمليات والتطورات التي قد تشهدها المرحلة المقبلة.وأشار المصدر إلى أن معركة تمثل اليوم ورقة أساسية في المشهد الميداني في ، نظراً إلى أهمية المنطقة وطبيعة العمليات الدائرة فيها، وما قد يترتب على مسار المعركة من انعكاسات على اتجاه التصعيد.وفي موازاة ذلك، تتجه الأنظار أيضاً إلى منطقة ، التي تعتبر، بحسب المصادر، منطقة أساسية في سياق المعركة الحالية، لاسيما أن هذه المنطقة تكتسب طابعاً عسكرياً وميدانياً لافتاً، إذ تشكل امتداداً لمنطقة ، فيما تعتبرُ مسار إمداد رئيسي أيضاً باتجاه منطقة علي الطاهر ومحيطها.وذكرت المصادر أن أهمية جبل في الحسابات الميدانية تجعل المنطقة موضع متابعة دقيقة، وسط توقعات بأن تكون إحدى النقاط التي قد تتركز فيها العمليات في حال اتساع نطاق المواجهة، الأمر الذي يضعها إلى جانب علي الطاهر ضمن أبرز المناطق التي تتجه إليها الأنظار في المرحلة الراهنة.