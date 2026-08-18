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لبنان

المفتي دريان استقبل هيكل وأكّد وقوفه إلى جانب الجيش

Lebanon 24
18-08-2026 | 06:56
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المفتي دريان استقبل هيكل وأكّد وقوفه إلى جانب الجيش
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب أديب عبد المسيح الذي قال بعد اللقاء:" كان لا بد لنا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد، خصوصاً الأحداث الأخيرة المتسارعة الأليمة التي يمر بها جنوبنا العزيز، وإنني أتوجه لدار الفتوى الكريمة للقاء صاحب السماحة لنأخذ البركة منه قبل كل شيء، ولأخذ توجيهاته ونصائحه بما يخص هذه الأوضاع".
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واشار الى ان"المجيء إلى دار الفتوى له معنى، الذهاب في هذه الأيام كل واحد إلى طائفته هو أكبر خطأ نرتكبه في هذا البلد"، مشددا على "ضرورة الذهاب إلى الدولة اللبنانية، وإلى منطق التعايش الذي تذكرناه في الوقت القريب الماضي بتطويب البطريرك الحويك في الديمان، تذكرنا كيف بني لبنان على الأسس التي بني عليها لبنان منطق التعايش، منطق الوحدة، منطق الديموقراطية، منطق السلم. وهذا اليوم الذي يجب دائماً التركيز عليه كي لا ندخل بمشاكلنا الداخلية وينتصر الآخرون، تنتصر الدول التي تعبث بأمننا في لبنان".



اضاف"من هذا المنطق اليوم كان صاحب السماحة واضحا بأنه يجب علينا جميعا ان نقف خلف الدولة، وان نشبك أيدينا بأيدي بعض، ولا يجب الدخول بمهاترات داخلية ونكون مشغولين بمشاكلنا التي لا تصب إلا إلى الفتنة وإلى الفوضى. يجب ان يكون العمل الأساسي هو الوقوف خلف الدولة، خلف فخامة رئيس الجمهورية، خلف دولة رئيس مجلس الوزراء والوزارة معه، وأهم شيء خلف الجيش اللبناني والقوى المسلحة".



ولفت الى ان "الجيش اللبناني قبل أن يكون بحاجة لدعم مادي هو بحاجة منا لدعم معنوي، لتكاتف الأيادي، ولانصهار وطني حقيقي وليس فقط بالحكي لكن بالفعل، كي نصل كلنا مع بعض الى بر الأمان".وقال:" رسالتنا اليوم هي رسالة الوحدة الوطنية والوقوف خلف الدولة اللبنانية والجيش اللبناني".



واستقبل المفتي دريان قائد الجيش العماد رودولف هيكل وبحث معه في الأوضاع على الساحة اللبنانية.
 
واثنى المفتي دريان على "دور الجيش وقيادته الحكيمة في حفظ أمن البلاد"، واكد "وقوفه إلى جانب الجيش ودعمه في المحافظة على استقرار الوطن وسلامته"، منوها بـ"البطولات والتضحيات التي قدَّمها ويقدمها الجيش اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان وفي المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد".
 
 
 
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