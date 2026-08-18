الدفاع المدني يخمد حرائق في هذه المناطق

صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي: "نفذت عناصر الدفاع المدني عمليات إخماد لعدد من الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة. ففي منطقة ، تمكنت العناصر من إخماد حريق اندلع داخل معمل للأحذية، والسيطرة عليه، قبل المباشرة بأعمال التبريد. وفي منطقة ، تعمل العناصر على مكافحة الحريق الذي اندلع في أحد الأحراج، وتواصل جهودها لتطويق النيران والسيطرة عليها والحد من امتدادها إلى المساحات المجاورة، فيما لا تزال عمليات الإخماد متواصلة.

أما في ، فتعمل فرق الإطفاء في الدفاع المدني عى إخماد حريق اندلع داخل مبنى مقابل مركز ، وطال طابقين يستخدمان لتخزين أدوات كهربائية، فيما تتواصل عمليات الإخماد والسيطرة على النيران".