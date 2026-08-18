الدفاع المدني يخمد حرائق في هذه المناطق

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: "نفذت عناصر الدفاع المدني عمليات إخماد لعدد من الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة. ففي منطقة الدورة، تمكنت العناصر من إخماد حريق اندلع داخل معمل للأحذية، والسيطرة عليه، قبل المباشرة بأعمال التبريد. وفي منطقة الفنار، تعمل العناصر على مكافحة الحريق الذي اندلع في أحد الأحراج، وتواصل جهودها لتطويق النيران والسيطرة عليها والحد من امتدادها إلى المساحات المجاورة، فيما لا تزال عمليات الإخماد متواصلة.
أما في منطقة الأشرفية، فتعمل فرق الإطفاء في الدفاع المدني عى إخماد حريق اندلع داخل مبنى مقابل مركز الأشرفية، وطال طابقين يستخدمان لتخزين أدوات كهربائية، فيما تتواصل عمليات الإخماد والسيطرة على النيران".