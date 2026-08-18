مفتي الجمهورية يؤكد دعم الجيش وتثمين تضحياته.. اتصال بين سلام ووزير الدفاع لمعالجة ذيول الخلاف الاخير

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عشية الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وبهدف احتواء الخلاف مع ميشال منسى، اجرى رئيس الحكومة نواف سلام الاثنين الماضي اتصالاً بالوزير منسّى لمعالجة ذيول الخلاف الذي نشأ خلال جلسة التشريع النيابية.ووصفت مصادر على اطلاع الاجواء بين الرئيس والوزير بأنها «ايجابية»، وفق ما ذكرت" اللواء".وفي سياق الاتصالات الدولية، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل امس، وفد مجموعة العمل الدولية من اجل برئاسة السفير الأميركي السابق إدوار غبريال، وجرى عرض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة. خلال اللقاء، دار حوار معمّق وصريح حول مهمات الجيش، والتعقيدات التي تواجهه في المرحلة الراهنة. وثمّن السفير غبريال تضحيات العسكريين، مشيرًا إلى أهمية دور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.من جهته، أكد العماد هيكل مواصلة الجيش تنفيذ المهمات كافة المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة، في حين تستمر قوات الاحتلال في اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق.وبعيد اقرار قانون العام العفو في المجلس النيابي، استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان العماد هيكل وبحث معه في الأوضاع على الساحة ، واثنى المفتي دريان على» دور الجيش وقيادته الحكيمة في حفظ أمن البلاد»، واكد «وقوفه إلى جانب الجيش ودعمه في المحافظة على استقرار الوطن وسلامته»، منوها بـ«البطولات والتضحيات التي قدَّمها ويقدمها الجيش اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان وفي المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد».وكتبت" الديار": ديبلوماسيا يتوقع ان يصل الى فرنسا نهاية الاسبوع، ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، في زيارة تحمل طابعا رياضيا بامتياز، سيحضر مباراة لاتحاد اندية الالعاب الالكترونية التي كانت تستضيفها عادة المملكة، الا ان مصادر دبلوماسية فرنسية اشارت الى ان لقاءه مع الرئيس ايمانويل ماكرون سيتطرق الى الملف اللبناني، وتحديدا مسالة الدور الذي يمكن ان تؤديه الرياض، لدى واشنطن، لجهة الضغط باتجاه ضم باريس الى القوة الدولية التي ستحل مكان «اليونيفيل»، خصوصا ان الكلام الرسمي اللبناني حول الرغبة في بقاء القوات الدولية والتمديد لها، لم يترافق مع تقدم الحكومة اللبنانية بطلب رسمي لدى الامانة العامة للامم المتحدة.هذا ويصل في غضون ايام الى ، الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان، بعد فترة من الغياب عن بيروت، حيث ستكون له سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين الرسميين، يبحث خلالها ملفي الاوضاع في الجنوب واعادة الاعمار، فضلا عن العلاقة بين اركان الترويكا، بعد الهزة التي طالتها على خلفية قرار السير بالمفاوضات المباشرة.زيارة وان لم تؤكدها المقرات الرئاسية، الا انها لم تنفها، مشيرة الى انه درجت العادة على ان تتبلغ المراجع المعنية بالزيارة، مع قرب هبوط طائرة الامير في بيروت، لاسباب امنية، كاشفة انه على تواصل شبه يومي مع الرؤساء عبر الهاتف، ويواكب عن قرب الملفات اللبنانية المختلفة.وكان سفير المملكة العربية في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري زار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، وكان في استقباله رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل ابو فاعور.واعلن السفير الدوسري على حسابه على منصة X: خلال اللقاء، استمعت الى وجهة نظره حيال عدد من المواضيع التي تخص الشأن اللبناني.وامس اعلن عن تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الديبلوماسي باتريك دوريل سفيرا ومفوّضا للجمهورية لدى الجمهورية اللبنانية، بموجب مرسوم صدر في 30 تموز 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية الفرنسية في 31 تموز الماضي، بعد ان شغل منصب سفير لبلاده لدى العراق، علما ان الاخير سبق له وعمل على الملف اللبناني، عندما كان أحد أبرز مستشاري الرئيس إيمانويل ماكرون في ملفَّي شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وسبق للرئيس الفرنسي أن أوفده إلى بيروت في أكثر من محطة، ولا سيما خلال الأزمة السياسية التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 وحتى 2024، حيث علم ان علاقة ممتازة تربطه بعدد من مستشاري رئيس الجمهورية.