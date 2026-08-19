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لبنان

لقاءات لعون في بعبدا: سنواصل العمل لإعادة بناء الدولة والتحدي الأكبر هو "إعادة الإعمار"

Lebanon 24
19-08-2026 | 05:55
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لقاءات لعون في بعبدا: سنواصل العمل لإعادة بناء الدولة والتحدي الأكبر هو إعادة الإعمار
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات السياسية الراهنة والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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واستقبل الرئيس عون المدير العام لمنظمة الأونيسكو الدكتور خالد العناني، الذي سلّمه، في حضور وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، شهادة بشأن قرار الأونيسكو إدراج قلاع جبل عامل في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، وهي: الشقيف، تبنين، شقرا، دير كيفا وشمع.

أيضاً، التقى عون وفد مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية، برئاسة أسعد عيد، وإثر اللقاء قال: "دوركم أساسي في المساعدة على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتزويد الحكومة والإدارات بالدراسات والأبحاث الضرورية، لأن بناء الدولة مسؤولية مشتركة".
وتابع عون: "ليكن عملكم من أجل المصلحة العامة، والثقة بكم تكتمل من خلال إنجازاتكم. لقد أعدنا لبنان إلى خريطة العالم، وسنواصل العمل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب، والتحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود".

كذلك، تسلّم الرئيس جوزاف عون من القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان برونو دا سيلفا رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمنت دعوة لمشاركة لبنان في اجتماع تحضيري يُعقد في باريس في 17 أيلول المقبل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة.

وعرض الرئيس عون مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الوزير السابق جهاد أزعور، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الاقتصادية والمالية الراهنة.
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