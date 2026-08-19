لقاءات لعون في بعبدا: سنواصل العمل لإعادة بناء الدولة والتحدي الأكبر هو "إعادة الإعمار"

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واستقبل لمنظمة الأونيسكو الدكتور خالد العناني، الذي سلّمه، في حضور وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، شهادة بشأن قرار الأونيسكو إدراج قلاع جبل عامل في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، وهي: الشقيف، تبنين، شقرا، دير كيفا وشمع.أيضاً، التقى عون وفد مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية، برئاسة أسعد عيد، وإثر اللقاء قال: "دوركم أساسي في المساعدة على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتزويد الحكومة والإدارات بالدراسات والأبحاث الضرورية، لأن بناء الدولة مسؤولية مشتركة".وتابع عون: "ليكن عملكم من أجل المصلحة العامة، والثقة بكم تكتمل من خلال إنجازاتكم. لقد أعدنا لبنان إلى خريطة العالم، وسنواصل العمل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب، والتحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود".كذلك، تسلّم الرئيس جوزاف عون من القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان برونو دا سيلفا رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمنت دعوة لمشاركة لبنان في اجتماع تحضيري يُعقد في في 17 أيلول المقبل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة.وعرض الرئيس عون مع مدير إدارة وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الوزير السابق جهاد أزعور، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الاقتصادية والمالية الراهنة.