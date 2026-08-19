كارثة بيئية تتسلّل إلى المنازل.. ماذا يشهد سكان النبطية؟

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وبلغت الأزمة ذروتها ليل أمس، بعدما غطى الدخان الكثيف والروائح الكريهة مناطق واسعة واخترقت المنازل، ما أثار قلق الأهالي وتسبب بمشكلات صحية، خصوصاً لدى كبار السن والأطفال.ويشكو السكان من غياب المتابعة الفاعلة من عدد من البلديات المعنية، بينها الكفور والدوير والشرقية وحبوش ودير الزهراني وأنصار، إضافة إلى غياب محافظ أصيل للنبطية، ما يزيد صعوبة إيصال شكاوى الأهالي إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة.وفي منطقة تول - الكفور، تتكرر عمليات حرق كميات كبيرة من المواد البلاستيكية والأسلاك والإطارات بهدف استخراج النحاس والحديد، وسط التجمعات السكنية وبالقرب من مستشفى الشيخ حرب. وبعد ظهر اليوم، غطت سحابة من الدخان الأسود الكثيف سماء المنطقة، ما أثار مخاوف السكان قبل أن يتبين أن مصدرها حرق مواد بلاستيكية في مجمعات خردة مجاورة.كذلك، ينتشر الدخان في منطقة معتقل سابقاً، حيث توجد مكبات عشوائية، إضافة إلى منطقة الوادي في بلدة الدوير التي تتكدس فيها كميات كبيرة من النفايات وتتعرض للحرق، ما يتسبب بأضرار صحية وبيئية للأهالي.وتتكرر أيضاً عمليات حرق النفايات والمواد البلاستيكية ليلاً في منطقة الوعر الواقعة بين بلدات الشرقية والنميرية والكفور.وناشد الأهالي وزيرة البيئة الدكتورة تمارا ، ونواب المنطقة، ومحافظ بالتكليف، ومدعي عام البيئة، والأجهزة الأمنية المختصة، التدخل سريعاً لوضع حد لهذه الأزمة، مؤكدين أن معاناتهم من الاعتداءات المتواصلة لا تحتمل إضافة مخاطر صحية وبيئية جديدة.