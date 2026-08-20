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لبنان

تدابير سير ومنع مرور على هذه الطرقات

Lebanon 24
20-08-2026 | 11:18
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تدابير سير ومنع مرور على هذه الطرقات
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 صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: "تنظّم بلدية جونية حفلًا على شاطئ المسبح الشّعبي في صربا، وذلك يوميًّا من السّاعة 17:00 ولحين الانتهاء، اعتبارًا من تاريخ اليوم 20-8-2026 لغاية 23-8-2026.

 

بناءً عليه، سيتم منع المرور على الطّريق البحريّة، خلال فترات تنظيم الحفل، بدءًا من مستديرة الـ “ATCL” – مجمّع نادي الضبّاط لغاية مستديرة الشير (ذهابًا وإيابًا).

 

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، منعًا للازدحام".

 
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 كما أعلنت قـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: "ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال “برش” وتعبيد الطّريق الممتد من “مستديرة العدليّة” باتّجاه المحكمة العسكريّة، وبالعكس (فوق الأنفاق)، وذلك اعتبارًا من مساء اليوم الخميس 20-08-2026 من السّاعة 20:00 ولغاية السّاعة 05:00 من فجر اليوم التّالي.

 

ستؤدي هذه الأشغال إلى منع المرور، وتحويل السّير وفقًا لما يلي:

 

تحويل السّير القادم من مستديرة العدليّة، إمّا باتّجاه تقاطع سامي الصّلح أو العودة باتّجاه ساحة ساسين.

 

تحويل السّير القادم من طريق الشّام، باتّجاه الطريق المؤدّي إلى “مستشفى العيون” والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (المقر العام).

 

تحويله السير القادم من البربير، باتجاه نفق المتحف ثم نفق العدليّة.

 

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوّجيهيّة، منعًا للازدحام".

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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

مستشفى العيون

شعبة العلاقات

ساحة ساسين

مديرية ال

حكمت ال

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