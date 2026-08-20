تدابير سير ومنع مرور على هذه الطرقات

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: "تنظّم بلدية حفلًا على شاطئ المسبح الشّعبي في ، وذلك يوميًّا من السّاعة 17:00 ولحين الانتهاء، اعتبارًا من تاريخ اليوم 20-8-2026 لغاية 23-8-2026.

بناءً عليه، سيتم منع المرور على الطّريق البحريّة، خلال فترات تنظيم الحفل، بدءًا من مستديرة الـ “ATCL” – مجمّع نادي الضبّاط لغاية مستديرة الشير (ذهابًا وإيابًا).

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، منعًا للازدحام".

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