لقاء بين وفد غرفة التجارة الأوروبية الآسيوية الأفريقية والجميّل

زار وفد من غرفة التجارة في وآسيا وأفريقيا (COCEAA)، برئاسة القنصل الدكتور أنستاس المر، ومشاركة مستشار الغرفة قرياقوس و المحامي جهاد لطفي، وحضور د.ايلي صقر رئيس الهيئة الاغترابية الكتائبية، رئيس النائب سامي الجميّل في دارته في بكفيّا، لشكره على "دعمه واهتمامه بنشاطات الغرفة ومبادراتها".

وشكّل اللقاء، بحسب بيان، "مناسبة للبحث في دور الغرفة في تعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين محلياً ودولياً، وخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار، وبناء جسور اقتصادية بين ودول أوروبا وآسيا وأفريقيا، بما يساهم في دعم الاقتصاد اللبناني وفتح جديدة أمام القطاع الخاص".

، أثنى النائب الجميّل على "الدور الذي تقوم به الغرفة، وعلى الجهود المبذولة في سبيل تشجيع المبادرات الاقتصادية والاستثمارية"، مؤكّداً "دعمه لكل جهد من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص جديدة للبنان واللبنانيين".

كما تطرّق إلى مبادرة "استثمر في لبنان" وأهدافها، مؤكّداً "أهمّية تضافر جهود الجهات والقطاعات المختلفة من أجل تعزيز الثقة بلبنان وإبراز الفرص والإمكانات التي لا يزال يتمتّع بها رغم التحديات".