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لبنان

في الأوزاعي.. ضبط عشرات مظاريف المخدرات (صورة)

Lebanon 24
21-08-2026 | 03:52
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في الأوزاعي.. ضبط عشرات مظاريف المخدرات (صورة)
في الأوزاعي.. ضبط عشرات مظاريف المخدرات (صورة) photos 0
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة في بلاغ انه "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليّات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج المخدّرات في عدّة مناطق من محافظة جبل لبنان. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعّبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة المروّج وتوقيفه".
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تابع البلاغ:" بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، ويُدعى: س. ح. (مواليد عام 1992، لبناني). بتاريخ 17-8-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه المذكور بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة الأوزاعي، على متن دراجة آليّة نوع سويت لون ازرق، تم ضبطها. بتفتيشه والدّرّاجة، تم ضبط كميّة من المواد المخدّرة، على الشّكل التّالي:

-25 مظروفًا، بداخل كل منها طبّة بلاستيكيّة تحتوي مادّة الكوكايين.

-14 مظروفًا، بداخل كل منها كبسولة بلاستيكية تحتوي مادّة الباز.

-4 مظاريف، بداخل كل منها طبّة بلاستيكيّة تحتوي مادّة الكوكايين نت.

– مظروف نايلون بداخله مادّة حشيشة الكيف.

– هاتف خلوي ومبلغ مالي.

بتفتيش منزله الكائن في محلّة المريجة، تم ضبط ما يلي:

-32 مظروفًا، بداخل كل منها كبسولة بلاستيكيّة تحتوي مادّة الباز حجر.

-44 مظروفًا، بداخل كلّ منها طبّة أو كبسولة بلاستيكيّة تحتوي مادّة الكوكايين.

– ورقة مدوّن عليها جردة مخدّرات، مبلغ مالي.

بالتّحقيق معه، اعترف ما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات".

ختم البلاغ": أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".
قوى الأمن: توقيف مروّج مخدّرات في الأوزاعي
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