حفل عيد ميلاد يتسبب بحالات تسمم.. هذا ما حصل في المتن

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أفيد مؤخرا عن إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم أطفال بتسمم غذائي خلال حفل عيد ميلاد في مار ـ المتن بسبب صلصة الباستا (المعكرونة) وقد تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.وأشارت المعلومات إلى ان شركة "الكاترينغ" المسؤولة عن تنظيم نسيت وضع صلصة الباستا في البراد ما أدى إلى فسادها وحصول التسمم.وفي هذا الإطار، قال مرجع طبي لـ " " ان "سبب التسمم يعود إلى نمو بكتيريا خطيرة في صلصة الباستا نتيجة تركها لفترة طويلة في منطقة الخطر الحراري أي خارج الثلاجة".ولفت إلى ان "ترك الصلصة في درجة حرارة الغرفة يسمح للبكتيريا بالتضاعف كل 20 دقيقة، والبيئة الرطبة في الصلصة والغنية بالبروتينات أو السكريات تُعد بيئة مثالية لنمو الميكروبات."وأشار إلى "ان غياب التبريد في الأطعمة المطبوخة غالباً ما يؤدي إلى نمو بكتيريا مثل Bacillus cereus أو Staphylococcus aureus (المكورات العنقودية) التي تفرز سموماً حتى بإعادة التسخين، وإلى احتمال انتقال هذه البكتيريا من الأسطح أو الأيدي غير النظيفة إلى الطعام أثناء التحضير قبل تركه خارج البراد.وتُعيد هذه الحادثة التأكيد على ضرورة التشدد في إجراءات سلامة الغذاء من قبل والوزارات المعنية تفاديا لتكرارها.