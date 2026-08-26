مَنْ سيمثل لبنان في الأمم المتحدة: عون أم سلام؟

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لفت مصدر ديبلوماسي غربي عامل في إلى أنه وصلته أصداء من ، أن رئيس الحكومة هو من سيمثل لبنان في دورة أيلول ٢٠٢٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن دوائر السرايا بدأت التنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، وسيكون هناك مفرزة سباقة في أول أيلول للتحضير للزيارة.المصدر لفت إلى أنه عندما زار أحدى المرجعيات الكنسية الكبيرة وفاتحه بهذه المعلومات، أجابه الأخير: "لا أعتقد أن الأمور ذاهبة بهذا الاتجاه، كون الظرف الحالي يقتضي أن يكون رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، عبر موقعه وصلاحياته الدستورية، ممثلاً للبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل إيصال صوت لبنان وموقفه لناحية الحل في لبنان عبر قراره التفاوضي، وصولاً إلى دعم في مسار السلام الذي بدأه من خلال التفاوض المباشر مع وحصرية قرار لبنان بسلطاته الشرعية".المصدر ختم بالقول "إن المرجعية الدينية أكدت أنها سوف تراجع دوائر للتحقق من صحة هذه المعلومات المتصلة بمشاركة لبنان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".