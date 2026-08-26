الأمطار عائدة.. استعدوا لأجواء خريفية بامتياز في هذا الموعد

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أفادت صفحة Lebanese Daily Weather المُتخصصة بالأحوال الجوية ان أمطارا متفرقة، وانخفاضا بدرجات الحرارة، واحتمال حدوث برق ورعد ستُرافقنا في الأيام الأخيرة من طقس آب حيث سنشهد أجواء خريفية بامتياز.وأشارت إلى انه إلى ذلك الحين تبقى الأجواء صيفية اعتيادية، وحارة خصوصًا فوق المناطق الداخلية البقاعية والساحلية.من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الأربعاء قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وانخفاضها بشكل بسيط في الداخل، يتوقع تساقط الرذاذ فوق اعتباراً من بعد الظهر.وأضافت ان طقسا صيفيا معتادا ورطبا يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية والجبلية، حتى يوم السبت حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي ضعيف الفعالية يدفع بكتل هوائية معتدلة تؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة مع بعض التقلبات المحلية.أما طقس يوم الخميس فسيكون غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق فوق المرتفعات الشمالية اعتباراً من الظهر.