بشأن القرار 1701...بيان جديد لليونيفيل

اكّدت "اليونيفيل"، في بيان، أنّ "القرار 1701 لا يزال هو الإطار الأساسي لتحقيق الاستقرار في ، وأنّ المبادىء التي قام عليها القرار تشمل احترام الخط الأزرق، وقف الأعمال العدائيّة، انسحاب القوّات الإسرائيليّة من الأراضي اللّبنانيّة، وبسط سلطة على كامل أراضيها".



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وأشارت إلى أنّ "دور اليونيفيل يتمثّل في دعم الجانبين، وإسرائيل، في تنفيذ التزاماتهما بموجب القرار، بينما تقوم برصد التطوّرات على الأرض، والإبلاغ عن الانتهاكات، ودعم والمجتمعات المحليّة"، مشدّدةً على أنّ "التنفيذ الكامل للقرار 1701 يعتمد في نهاية المطاف على الجانبين".

ولفتت "اليونيفيل" إلى أنّ "الهدف على المدى واضح: تحقيق استقرار وأمن مستدامَين، بما يتيح للمدنيّين العودة بأمان إلى منازلهم".