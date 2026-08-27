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لبنان

بشأن القرار 1701...بيان جديد لليونيفيل

Lebanon 24
27-08-2026 | 11:33
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اكّدت "اليونيفيل"، في بيان، أنّ "القرار 1701 لا يزال هو الإطار الأساسي لتحقيق الاستقرار في جنوب لبنان، وأنّ المبادىء التي قام عليها القرار تشمل احترام الخط الأزرق، وقف الأعمال العدائيّة، انسحاب القوّات الإسرائيليّة من الأراضي اللّبنانيّة، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها".

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وأشارت إلى أنّ "دور اليونيفيل يتمثّل في دعم الجانبين، لبنان وإسرائيل، في تنفيذ التزاماتهما بموجب القرار، بينما تقوم برصد التطوّرات على الأرض، والإبلاغ عن الانتهاكات، ودعم الجيش اللبناني والمجتمعات المحليّة"، مشدّدةً على أنّ "التنفيذ الكامل للقرار 1701 يعتمد في نهاية المطاف على التزام الجانبين".

ولفتت "اليونيفيل" إلى أنّ "الهدف على المدى الطويل واضح: تحقيق استقرار وأمن مستدامَين، بما يتيح للمدنيّين العودة بأمان إلى منازلهم".

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