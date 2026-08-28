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لبنان

التصعيد الاسرائيلي مستمر جنوبا.. غارات عنيقة ليلا

Lebanon 24
28-08-2026 | 16:00
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التصعيد الاسرائيلي مستمر جنوبا.. غارات عنيقة ليلا
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تعرضت بلدة القنطرة لثلاث غارات إسرائيلية، فيما ألقت مُسيرات اسرائيلية عددا من الـغالونات تحتوي على مواد مُتفجرة على عدد من المنازل في بلدة المنصوري في قضاء صور. وقد سُمعت أصوات الانفجارات في منطقة صور والقرى المحيطة.

كما اغار الطيران الحربي الإسرائيلي عند التاسعة من مساء اليوم، مستهدفا حي الدير في النبطية الفوقا.
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وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم، غارة على وادي السلوقي في جنوب لبنان.

وفي قضاء مرجعيون، نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين في محيط بلدة القنطرة.

كما نفّذ الجيش الإسرائيلي عصر اليوم، عملية تفجير في محيط بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، أعقبها غارة شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي على المنطقة.

وفي قضاء النبطية، نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة في محيط بلدة النبطية الفوقا، مستهدفا مبنى في حي الدير في النبطية الفوقا ودمره، بالتزامن مع غارة أخرى استهدفت تلة علي الطاهر.

وعند السادسة والنصف شن الطيران الحربي غارة على محيط تلة الدبشة عند الاطراف الشرقية للنبطية الفوقا.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في مناطق الجنوب اللبناني، مع تكثيف الغارات والعمليات العسكرية في عدد من المناطق
 
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