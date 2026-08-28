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لبنان

هذا ما يفعله سائقو "التاكسي" أمام السفارة الكويتية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
28-08-2026 | 14:15
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هذا ما يفعله سائقو التاكسي أمام السفارة الكويتية
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يشكو عدد من المواطنين من ممارسات استغلالية يتعرضون لها من بعض سائقي سيارات الأجرة "التاكسي" المتواجدين أمام السفارة الكويتية، حيث يُفرض على الركاب مبالغ مالية مرتفعة بشكل مفاجئ.
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وروى أحد المواطنين أن الحادثة تبدأ باستقلال سيارة أجرة من أمام السفارة، وإبلاغ السائق بالوجهة المطلوبة. 

وعند سؤاله عن التعرفة، يجيب السائق: "قد ما بدك"، من دون تحديد أي مبلغ واضح.

وبعد قطع مسافة قصيرة، يتوقف السائق عند محطة وقود بحجة تعبئة سيارته، قبل أن يطلب من الراكب دفع مبلغ 50 دولارًا كأجرة. 

وفي حال اعتراض الراكب على المبلغ أو محاولته مغادرة السيارة، يتجمع عدد من سائقي سيارات الأجرة حوله عند المحطة، ليجد نفسه محاصرًا وتحت ضغط كبير، ما يدفعه في نهاية المطاف إلى دفع المبلغ المطلوب.
المصدر: خاص "لبنان24"
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