لا انسحاب إسرائيليّاً قبل تسليم سلاح "حزب الله"... وإلّا الحرب؟

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كتبت سابين عويس في" النهار": على بساطة اللهجة التي عبّر فيها السفير ميشال عيسى عن موقف بلاده من الملفات المتعددة المطروحة من مفاوضات روما والمناطق التجريبية ومعركة تلة علي الطاهر، وصولاً إلى التواصل مع الحزب، فهو وجه مجموعة من الرسائل التي يفترض ان تبلور المرحلة المقبلة.فزيارته إلى دار الفتوى ولقائه المفتي دريان، وان كانت تأتي في اطار اللقاءات التي يقوم بها إلى قيادات سياسية وروحية، وآخرها لقائه شيخ العقل سامي ابي المنى، فهي شكلت رسالة دعم للدار ولمفتيها الذي يواجه طعناً بشرعيته، واتاحت له اطلاق مواقفه من منبر سني، تماماً كما فعل ايضاً بإطلاق سلسلة مواقف مماثلة ازاء الحزب من مشيخة العقل الدرزية.وفيما جاءت ردود الفعل على كلام عيسى حول التفاوض مع الحزب، تم اغفال الجانب الاهم من كلامه الذي اعلن فيه انه لم يتم بعد التوصل إلى وقف الاعتداءات الاسرائيلية، محملاً مسؤولية ذلك للحزب الذي يرفض تسليم سلاحه، كما يرفض "ان يفعل شيئاً او ان يقدم شيئاً". وهذا يعني عملياً وكما هو حاصل، انه لا يمكن التعويل على اي ضغط أميركي على اسرائيل تطالب به لوقف اعتداءاتها، او الزامها بإتفاق وقف اطلاق النار الذي رعته ، ولا تزال تنتظر، كما تعكس تصريحات عيسى، من تنفيذ جانبه من الاتفاق، وكأنه يوجه رسالة غير مباشرة الى السلطات اللبنانية للقيام بما تعهدت به والا تنتظر من ان تضغط على لتحقيق ذلك او ان تنتظر من اسرائيل ان تقوم هي بهذا العمل!اما وصف عيسى لمفاوضات روما بالتقنية، فيصب بدوره في هذا الاطار، اي انه لن يكون هناك اي تقدم في اي جولة مقبلة محتملة في ايلول ما لم يبادر الحزب إلى تقديم شيء ما. ولعل هذا ما يفسر أيضاً دعوة عيسى إلى ترقب اليومين المقبلين لمعرفة ما يحصل في علي الطاهر!ولوحظ ان هذه النقطة لا تزال تتكرر في مواقف عيسى. اذ أعاد التأكيد عليها امس من مشيخة العقل عندما وصف اعتداءات اسرائيل بأنها " مش مظبوطة "، وان الكلام معها يتم على قاعدة ما تسمعه من لبنان بأن الحزب مستعد لتسليم سلاحه، كاشفاً بمفارقة لافتة ان التواصل قائم بين رئيس الجمهورية والحزب. فإذا لم يسلم "على اي اساس بدنا نجبر اسرائيل تضهر". اما السؤال الاخير الاخطر الذي بقي جوابه ملتبساً، اذا لم يسلم الحزب السلاح، لبنان امام حرب ثالثة؟ "انت اجبت" قال عيسى من دون ان ينفي!وبقراءة مبسطة، يؤكد عيسى مجدداً وتكراراً ان لا انسحاب إسرائيليا قبل تسليم السلاح، وان الحرب الثالثة لن تكون مستبعدة!