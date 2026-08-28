هل سقطت فرص التفاهم بين عون وحزب الله؟

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كتبت مراد في" الديار": بحسب مصادر واسعة الاطلاع فإن "الاشارات التي أرسلتها مؤخرا الأميركية لجهوزيتها لفتح قنوات تواصل مباشر مع الحزب، سيجعل الأخير متشددا أكثر في خوض أي حوار مع أو سواه حول مصير سلاحه مفضلا خوض هذا الحوار على مستوى دولي ما يجعل أي تعهدات يحصل عليها أكثر جدية".وتضيف المصادر أنه، رغم أن الموقف الرسمي للحزب راهنًا لا يزال يتمسّك بمسار إسلام آباد، وبأن تتولى التفاوض باسم وباسمه، انطلاقًا من اعتقاده بأن هذا المسار يصبّ في مصلحته ومصلحة الملف اللبناني، فإن الحزب بدأ، ضمنيًا، يبحث في إمكان فتح قنوات تواصل مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية والتجاوب مع الإشارات التي تصله منها، بانتظار تبيّن ما يمكن أن تعرضه عليه.وتؤكد المصادر أن هذا الانفتاح، في حال حصوله، لا يعني أن الحزب غيّر موقفه من سلاحه، إذ لا يزال متمسكًا برفض تسليمه، وهو يدخل أي تفاوض من هذا السقف تحديدًا، وليس من موقع الاستعداد للتنازل عنه.بالمقابل، تبدو منفتحة على أي حوار، شرط أن يكون الحزب جديًا في تقديم جديد وإبداء قدر من التنازلات، لا أن يكون حوارًا لمجرد الحوار. فالرئيس عون خاض على مدى أشهر حوارات مع الحزب في محاولة لتفادي اندلاع حروب جديدة، إلا أن إصرار الحزب على التمسك بسلاحه أبقى الأمور على حالها، وكان ما كان.لذلك، فإن الموقف في بعبدا واضح تمامًا: أبواب مفتوحة دائمًا أمام الحزب وسواه للحوار، لكن المطلوب هو حوار جدي يؤدي إلى نتائج ملموسة، ويساهم في تجنيب البلد حروبًا جديدة ووضع حد للحرب الدائرة راهنًا في الجنوب. فالقناعة لدى رئيس الجمهورية هي أن التفاوض والحوار، وحدهما، يمكن أن يقودا إلى نتائج، وهو ما أثبتته الوقائع والتجربة خلال الأشهر الماضية.بالمحصلة، لا تبدو المسافة بين الرئاسة الأولى وحزب الله مجرد خلاف في وجهات النظر، بل باتت مرتبطة بتباين عميق حول مفهوم الدولة والسلاح ومرجعية القرار ما يجعل من الصعب ترميم العلاقة بينهما في ظل الوضعية والظروف الراهنة ما يجعل الحزب يفضل انتظار تسوية أكبر تُرسم ايرانيا-أميركيا خارج الحدود، ثم تأتي إلى لبنان لتحدد شكل المرحلة المقبلة.