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لبنان

السيناريو الوحيد للإبقاء على "علي الطاهر"

Lebanon 24
28-08-2026 | 22:59
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السيناريو الوحيد للإبقاء على علي الطاهر
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كتب طوني عيسى في" الجمهورية": ما جرى خلال الفترة الماضية هو أنّ إسرائيل اعتمدت أسلوب الإسقاط البطيء والصامت للتلة، بما فيها ومَن فيها. ولذلك، تردّدت تقارير في إسرائيل قبل يومين مفادها، أنّ غالبية نقاط التلة باتت ساقطة، وأنّ الكثير من المقاتلين فيها لم يعودوا على قيد الحياة، ولم يبق إلّا إسقاطها تماماً «خلال أيام »، بحسب ما ورد فيالتقارير. وهذه العبارة تتقاطع مع كلام السفير ميشال عيسى، عن ضرورة انتظار ما سيجري في علي الطاهر خلال «اليومين المقبلين .»
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بل إنّ إسرائيل، على ما تردّد في بعض إعلامها، أبلغت واشنطن أنّ الجيش اللبناني لا يقوم بأي دور فعلي لتنفيذ الاتفاق معها والمتعلق بنزع سلاح «حزب الله ،» وأنّه فشل في هذه المهمّة، ومعه فشل مشروع المناطق التجريبية. وإذا كان ذلك صحيحاً، فمعنى ذلك أنّ على واشنطن تقع مسؤولية القول: هل إسرائيل تورد تقاريرصحيحة أم لا؟ وإذا كانت صحيحة، فعلى واشنطن أن تقرّر كيفية التعاطي مع هذا الأمر: هل تسمح لإسرائيل بأن تمضي في تصعيد عملياتها العسكرية جنوباً، حيث عمدت حتى اليوم إلى ضمّ نحو 10 قرى إلى داخل منطقة «الخط الأصفر »، وهيتستعد لضمّ المزيد؟
لم يعلن الأميركيون مباشرة موقفهم مما يجري في الجنوب، لكن سفيرهم في لبنان ميشال عيسى تعمّد في الأيام الأخيرة توجيه رسائل واضحة، من شأنها أن تبلور ما يجري بين الأميركيين وإسرائيل. قال عيسى عبارة يجدر التوقف عندها والتفكير فيها ملياً: «أنتم تطلبون دائماً من إسرائيل أن تلتزم، ولكن هل طلبتميوماً من «حزب الله » ذلك؟ ». وكان الرجل واضحاً بتكرار العبارة: إذا لم يلتزم «حزب الله » فلن نرى أي خطوة تتحقق في الجنوب.
نتنياهو قام ب «طبخ » عملية إسقاط علي الطاهر بهدوء وصمت،بحيث إنّها تحتاج فقط إلى الفصل الأخير الذي ربما لا يدوم سوى أيام قليلة. لكن المأزق الأكبر سيكون في احتمال لجوء «حزب الله »إلى خوض معركة دفاعية شرسة عن التلة، باستخدام القمم الأكثر ارتفاعاً في المنطقة، وهي كثيرة وبعيدة المدى. وإذا حصل ذلك، فإنّ إسرائيل ستنال ذريعة لطالما انتظرتها للتوسع والسيطرة على تلال إقليم التفاح كلها وجبل الريحان وصولاً إلى المثلث الشهيرفي أعالي كفرحونة، حيث تتصالب الاتجاهات نحو جزين ومرجعيون والبقاع الغربي. والعودة إلى هذا المثلث تعني عودة إسرائيل في الجنوب إلى ما قبل العام 2000 .
سيكون خطأ فادحاً إيقاع الجنوب مجدداً في قبضة إسرائيل بتغطية أميركية أو تساهل. فاللحظة دقيقة جداً وتاريخية. ليس هناك ما ينقذ علي الطاهر وجبال الإقليم والريحان، ويفتح الباب لمخارج تنهي السيطرة الإسرائيلية على «المنطقة الصفراء » جنوباً، سوى تسليم «حزب الله » سلاحه وقراره إلى الجيش اللبناني. هذه الخطوة، إذا تحققت، هي الوصفة الوحيدة لمنع الأسوأ.
وفي الواقع، سلاح «الحزب » لم تعد له أي جدوى في مواجهة إسرائيل، بل هو المبرر لتوسيع سيطرتها. وإذا سلّمه إلى الجيش وتحول «حزب الله » مكوناً سياسياً «طبيعياً » في داخل الجسد اللبناني، فربما يمكن للبنان أن يكسر ذرائع إسرائيل، ويضع واشنطن أمام مسؤولياتها: أولاً لمنع توسع سيطرة إسرائيل، وثانياًلبدء مسار وقف النار والانسحاب انطلاقاً من علي الطاهر.فالفرصة ما زالت سانحة، والقرار في يد «الحزب »: هل يسلّم سلاحه والأرض والكرامة إلى الدولة، أم يفضّل أن تستبيح «طهرها » إسرائيل؟
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