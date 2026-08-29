أزمة دفاتر السوق... متى تُحسم؟

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لا جديد يُذكر في ملف تعليم القيادة في ، سوى أن الأزمة لا تزال على حالها. القرار الوزاري الذي حدّد تسعيرة دفاتر السوق منذ الماضي، لا يزال محل خلاف بين المتمسكة بموقفها، ونقابة مكاتب تعليم القيادة التي لا تزال ترفضه وتنتظر بتّ في الطعن المقدَّم ضده.وبينما عادت بعض المدارس إلى العمل مضطرة، لا يزال أصحابها يعتبرون التسعيرة غير كافية لتغطية الكلفة الفعلية، ولا يزال غياب معايير واضحة لتصنيف مستويات الطلاب مصدر خلاف متكرر مع الأهالي.وطالما أن مجلس لم يبتّ بعد في الطعن المقدَّم، يبقى الملف بأكمله رهينة الانتظار، من دون أفق واضح لحسم الخلاف بين الطرفين.