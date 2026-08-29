الرهبانية اللبنانية المارونية تحتفل بعيد الطوباوي اسطفان نعمه

احتفلت الرهبانية وجمهور دير كفيفان بعيد الطوباوي اسطفان نعمه.

بعد تلاوة الانجيل المقدس القى الأباتي محفوظ عظة قال فيها: "أنتم الذين تحبّون هذا المكان، تحبّون القديس نعمة الله الحرديني والطوباوي الأخ إسطفان، وتحبّون أن تكونوا في هذا الدير وتزوروه؛ لأننا جميعاً نعلم أن هذا الدير اسمه "دير القديسين"، وهو محطة راحة وواحة داخلية جميلة لكل واحد منا حين يأتي إليه. في هذه الليلة المباركة، ليلة عيد الطوباوي الأخ إسطفان، نلتقي معاً لنتوجه إلى هذا الأخ الذي عرف كيف يعيش؛ هذا الراهب الذي اختار الطريق الصحيحة في مسيرة حياته من خلال دعوته. لذلك، فهو يشكّل مثالاً لنا لنختار، كلٌّ من موقعه، الطريقة الصحيحة لنعيشها؛ سواء كنا راهباً، أو كاهناً، أو متزوجاً، أو في أي حقل وموقع وعمل في هذا المجتمع".تابع: "في هذه المناسبة، تُشكّل لنا الرسالة التي سمعناها والإنجيل الذي سمعناه هداية كبيرة. في الإنجيل، يحذّرنا يسوع ربنا، ابن الله، تحذيراً شديداً بقوله: "الوَيْلُ لِمَنْ تَأْتِي الشُّكُوكُ عَلَى يَدِهِ" أي ذلك الذي لا يتصرف باستقامة أمام الأبرياء والمحبّين والذين يسعون لعيش حياتهم كما يجب. ثم يكمل قائلاً: إن من يخطئ إليك أخوك فاغفر له، أي احمل الغفران في قلبك من دون حقد أو بغض".وأضاف: "كلام يسوع يدلّ أولاً على الداخل، على القلب، وما نحمله في وجداننا. وهكذا كان الطوباوي الأخ إسطفان يمثّل هذا الإنجيل، إذ دلّنا على القلب الصافي والنيّة . ومن هنا ننتقل إلى الرسالة الثالثة للقديس يوحنا، حيث يقول لـ "غايوس": "فَرِحْتُ جِدًّا... لأَنَّ الحَقَّ فِيكَ"، ثم يضيف: "لأَنَّ أَعْمَالَكَ أَعْمَالُ حَقٍّ". فالإنسان في داخله لا يمكنه إلا أن يعكس هذا الحق أعمالاً صالحة في خارجه".وتابع: "نحن مدعوون الليلة، في عيد الطوباوي الأخ إسطفان، إلى تجديد داخلنا والانطلاق نحو الأمام بأعمال صالحة تبني مجتمعنا. لا يستطيع الإنسان أن يعيش بمفرده، بل يعيش باستقامة حين يُصلح نفسه ويُسهم في إصلاح مجتمعه."وختم: "في هذه المناسبة، أتوجه بالمعايدة إلى الجميع، ولا سيّما من يحملون اسم "إسطفان"، وأخصّ بالمعايدة رئيس هذا الدير المبارك الأب إسطفان فرح، متمنياً له ولديره دوام النشاط والعطاء لتظل مسيرة القداسة مشعة في هذا المزار المبارك."وفي ختام القداس، رحب رئيس الدير بالحضور وشكر للأب العام محفوظ محبته ورعايته للدير وللرهبانية وشكر كل من له فضل على الدير وكل من حضر وشارك في احتفالات عيد الطوباوي اسطفان.وبعد زياح الطوباوي اسطفان استقبل الاباتي محفوظ والاب فرح المهنئين بالعيد.