تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تركيا تتحرك ديبلوماسيا على خط واشنطن- حزب الله

Lebanon 24
30-08-2026 | 22:48
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تركيا تتحرك ديبلوماسيا على خط واشنطن- حزب الله
تركيا تتحرك ديبلوماسيا على خط واشنطن- حزب الله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تقارير ديبلوماسية أنّ حراكا تركيا يعمل على خط واشنطن - حزب الله، لفتح قنوات التواصل، عبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي ينقل رسائل بين الطرفين.
Advertisement
وكتبت صونيا رزق في" الديار": تستند تركيا في طرح وساطتها الى مجموعة من المرتكزات السياسية، والعلاقات المفتوحة مع مختلف الاطراف، ومن ضمنهم حزب الله ، بحيث تحرص على إبقاء العلاقة جيدة معه ، كذلك تحالفها الاستراتيجي مع واشنطن، بصفتها عضوا بارزا في حلف شمال الأطلسي، واتصالاتها المباشرة مع الادارة الاميركية، ما يؤهلها للقيام بدور الوسيط وتعزيز حضورها في المنطقة.
ووفق آخر المعطيات، فالمساعي التركية قائمة بقوة رغم الصعوبات، بهدف حصول لقاء بين الاميركيين وقياديين من حزب الله على الاراضي التركية، وفق معلومات أنقرة بأنّ اللقاء قريب بين الفريقين لبحث النقاط العالقة، فيما المصادر الاميركية تفضّل إنعقاده في بيروت، اما حزب الله فيصرّ على ضمانات دولية لانعقاد اللقاء، الذي لا تمانع قطر أن يكون على ارضها.
ماذا عن ممثلي الطرفين؟ تفيد آخر المعطيات بأن يكون السفير الاميركي في تركيا والمبعوث الأميركي الى سوريا ولبنان توم برّاك هو ممثل واشنطن، فيما يمثّل الحزب النائب حسن فضل الله والقيادي احمد مهنا، المكلف بالتواصل مع الدولة اللبنانية من قبل حارة حريك، على ان تتكثف الاتصالات قريبا لإنجاح الوساطة، التي تصرّ عليها أنقرة من باب إيجاد دور فاعل لها في لبنان، ولانها تملك أوراقا عديدة تخولها تحقيق ما تصبو اليه.
اما واشنطن فتهدف من خلال الاجتماع الى بحث سلاح الحزب، وآلية تنفيذ التفاهمات الأميركية - اللبنانية المتعلقة بالسلاح، ومنع تجدّد الحرب مع حليفتها "إسرائيل"، فيما يسعى حزب الله الى انسحاب اسرائيلي كامل من الاراضي اللبنانية، ونيل ضمانات اميركية امنية بوقف الحرب والاعتداءات الاسرائيلية، مع ضمانات للبيئة الشيعية ومعرفة كل ما يتعلق بمستقبل الجنوب اللبناني، وعودة كل شيء الى ما كان عليه.
في السياق، ثمة اسئلة تطرح امام هذه المطالب والشروط المتبادلة عن مدى نجاح تركيا في هذه المهمة الصعبة، التي ستحدث اختراقا ديبلوماسيا كبيرا لتركيا، في حال تحقق الاجتماعين الاميركيين وقياديين من حزب الله، اي الانتقال من مرحلة القطيعة الى مرحلة التفاوض ضمن طاولة حوارية، شرط ان تقوم على التوازن والتعادل، ووفق شعار خطوة بخطوة.
مواضيع ذات صلة
كيف سيتحول المسار الديبلوماسي اللبناني بعد زيارة عون الى تركيا؟
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 12:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله وإيران: خط أحمر خلال زيارة عون!
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 12:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا على خط لبنان والتوازن في المشرق
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 12:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تجمع تركيا "حزب الله" والقيادة السورية؟
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 12:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

اللبنانية

حزب الله

الاميركي

إسرائيل

واشنطن

بيروت

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:51 | 2026-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:47 | 2026-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2026-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:51 | 2026-08-31
Lebanon24
05:47 | 2026-08-31
Lebanon24
05:30 | 2026-08-31
Lebanon24
05:27 | 2026-08-31
Lebanon24
05:00 | 2026-08-31
Lebanon24
04:45 | 2026-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24