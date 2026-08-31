عتب نقابي على النواب

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لفت مصدر نقابي إلى أن هناك عتباً كبيراً من النقابات الإعلامية والنوادي وتجمع الإعلاميين في مختلف المناطق على الطبقة السياسية، من وزير الاعلام إلى مجلس النواب والحكومة وحتى الأحزاب والقوى السياسية التي كانت مجتمعة كلها في الجلسة التشريعية على مدى يومين، ولم تكن راغبة بتعديل المادة 104 من والتي تجرّم الصحافيين.المصدر لفت إلى أن المعركة مع هذا القانون بدأت وستكون طويلة وصعبة، ولكن هناك ثابتة وحيدة بأن الكتل النيابية بأغلبيتها كانت تتحدث شيئاً مع الصحافيين وفعلت شيئاً آخر داخل الجلسة.وقال"من المؤكد أيضاً أن هذه الكتل كانت لديها نية بأن يكون القانون على هذا الشكل، لكونه يخفف عنها الانتقاد والمحاسبة.