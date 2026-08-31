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لبنان

عتب نقابي على النواب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-08-2026 | 02:45
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لفت مصدر نقابي إلى أن هناك عتباً كبيراً من النقابات الإعلامية والنوادي وتجمع الإعلاميين في مختلف المناطق اللبنانية على الطبقة السياسية، من وزير الاعلام إلى مجلس النواب والحكومة وحتى الأحزاب والقوى السياسية التي كانت مجتمعة كلها في الجلسة التشريعية على مدى يومين، ولم تكن راغبة بتعديل المادة 104 من قانون الإعلام الجديد والتي تجرّم الصحافيين.
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المصدر لفت إلى أن المعركة مع هذا القانون بدأت وستكون طويلة وصعبة، ولكن هناك ثابتة وحيدة بأن الكتل النيابية بأغلبيتها كانت تتحدث شيئاً مع الصحافيين وفعلت شيئاً آخر داخل الجلسة.
وقال"من المؤكد  أيضاً أن هذه الكتل كانت لديها  نية بأن يكون القانون على هذا الشكل، لكونه يخفف عنها الانتقاد والمحاسبة.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
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