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لبنان

توقيف سوري في الضاحية الجنوبية.. قوى الأمن تكشف ما كان يفعله بفتيات قاصرات

Lebanon 24
31-08-2026 | 02:33
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توقيف سوري في الضاحية الجنوبية.. قوى الأمن تكشف ما كان يفعله بفتيات قاصرات
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

 في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهويّة بابتزاز فتيات قاصرات.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمكنت الشّعبة من تحديد هويّته، ويدعى:

أ. م. (مواليد عام ٢٠٠٤، سوري)

بتاريخ 10-8-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بكمينٍ محكمٍ في محلّة برج البراجنة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

تنبيه:

وفي هذا الإطار، تذكّر قوى الأمن الدّاخلي الأهل بضرورة توعية أولادهم من مخاطر التّواصل مع أشخاص غرباء أو غير موثوقين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم مشاركة الصّور أو المعلومات الشّخصيّة معهم.

 كما تهيب بكلّ من يتعرّض لأيّ محاولة تهديد أو ابتزاز عدم الرّضوخ أمام المبتزّ أو الاستجابة لمطالبه، والاحتفاظ بالأدلّة، والإبلاغ فورًا لدى الجهات المختصّة، لأن الإبلاغ المبكر يساهم في حماية الضحايا وملاحقة المرتكبين.
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مواقع التواصل الاجتماعي

قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

القضاء ا

البراجنة

القضاء

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