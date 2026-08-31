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لبنان

حميد: الاعتداءات على الجنوب تؤكد حجم المخاطر المحيطة بلبنان

Lebanon 24
31-08-2026 | 03:16
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حميد: الاعتداءات على الجنوب تؤكد حجم المخاطر المحيطة بلبنان
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أكد النائب أيوب حميد أن "لبنان يواجه خطراً حقيقياً يتمثل بالاحتلال والأطماع الإسرائيلية"، مشدداً على "ضرورة تعزيز الوحدة الداخلية والتمسك بعناصر القوة التي تحمي الوطن وتصون أرضه وسيادته".
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وقال حميد، خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية صلحة في بئر حسن، إن «لبنان يجب أن يكون منيعاً في وجه الأطماع الصهيونية»، مستحضراً موقف الإمام السيد موسى الصدر الذي وصف إسرائيل بأنها «الشر المطلق»، وقال: "ماذا هناك أكثر من خطر من هذا الكيان الذي أنشئ في قلب هذه الأمة وفي قلب هذه المنطقة؟».

وشدد على أن "مواجهة هذا الخطر تتطلب توافر عوامل الوحدة الداخلية، ووجود قيادات سياسية تدرك طبيعة المرحلة وتبتعد عن سياسة الانبطاح والتملق والإمعان في تقديم الإغراءات الكاذبة لهذا أو ذاك من القيادات السياسية»، معتبراً أن "هذه الممارسات لا يمكن أن تؤدي إلى وحدة الوطن ووحدة أطيافه والحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية".

وأكد أن اللبنانيين «لطالما دفعوا الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على أرضهم»، مشيراً إلى أن "المرحلة الراهنة، على الرغم من قسوتها وكلفة التضحيات فيها، تفرض مقاربة الأمور من زاوية حماية المستقبل"، قائلاً إن ما يُدفع اليوم من أثمان وتضحيات يبقى، مهما بلغت كلفته، أهون بكثير من الثمن الذي يمكن أن يدفعه الوطن مستقبلاً، ومستقبل أبنائنا وأحبائنا».

ولفت إلى أن "ما يجري في الجنوب والمناطق التي تتعرض للاعتداءات، يؤكد حجم المخاطر المحيطة بلبنان".

وحذر حميد من تأثير الخطاب الإعلامي الذي يسعى، بحسب تعبيره، إلى إضعاف اللبنانيين من الداخل، قائلاً إن هناك «إعلاماً يريد لنا أن ننهزم من الداخل قبل أن نُهزم، لا سمح الله، من أرضنا أو تاريخنا أو قيمنا أو من قوتنا التي أصابها ما أصابها، لكنها لم تنحنِ ولن تنتهي».

وأكد أن "المقاومة ستستمر، لأنها تحمل في قلبها معنى الحياة الكريمة»، معتبراً أن "الحفاظ على الكرامة الوطنية والسيادة يتطلبان الصبر والثبات في مواجهة التحديات". وأشاد حميد بدور الأمهات اللبنانيات وصبرهن خلال مراحل المحن والانقسامات والأزمات، متوقفاً عند ما وصفه بالعنوان الإنساني الذي جسدته الراحلة الحاجة أم علي، إلى جانب أمهات البقاع والضاحية والجنوب وسائر المناطق اللبنانية.

واكد أن "هؤلاء الأمهات الصابرات اللواتي تحملن في مراحل المحن والكوارث والفتن والانقسامات يستحقن كل التقدير والوفاء"، مشددا على أن "التضحيات التي قدمتها الأمهات والعائلات اللبنانية كانت جزءاً أساسياً من المسار الذي أوصل البلاد إلى ما هي عليه اليوم".

وختم حميد بالتأكيد أن "الوفاء لتلك التضحيات لا يكون بالكلمات وحدها، بل بالحفاظ على الوطن وتعزيز وحدته الداخلية وصون أرضه وكرامته، في مواجهة الأخطار التي تهدده، وفي مقدمها الأطماع الإسرائيلية".
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