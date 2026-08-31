النائب سليمان :لتعزيز عمل المؤسسات

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استقبل النائب محمد سليمان في دارته في وادي خالد، وفوداً بلدية واختيارية وشعبية،وتابع معهم ملفات خدماتية وانمائية، واستمع إلى مطالبهم واحتياجات مناطقهم، مؤكداً "استمرار العمل والمتابعة مع الجهات المعنية لمعالجة المطروحة".وأكد سليمان أن "قطار الدولة الإنمائي قد انطلق، وأن أولى محطاته ستكون إعادة فتح المعابر الأساسية مع الجديدة، بعدما تضررت جراء العدوان ، على أن تكون المحطة الأبرز والمنتظرة انطلاق العمل لتشغيل مطار القليعات، الذي سيشكل بوابة أمل جديدة أمام الاستثمارات في ".وأشار إلى أن "عدداً من الشركات بات ينظر إلى إمكانية فتح فروع لها في مناطق الشمال وعكار والاستفادة من الخدمات التي يمكن أن يوفرها ، لا سيما مع الطرح المتعلق بالربط بين المرافق الأساسية، من مطار ومرفأ وسكة حديد، وصولاً إلى إعادة إحياء مصفاة في ، بما يعزز موقع الشمال ودوره الاقتصادي والإنمائي".وتطرق إلى الوضع السياسي، مشدداً على "الحاجة الكبيرة اليوم إلى تعزيز عمل المؤسسات ودعم خيار الدولة العادلة والقادرة، التي تعمل لخدمة جميع المواطنين دون تمييز، وتسعى إلى توسيع خدماتها، ولا سيما في القطاعين الاستشفائي والتعليمي، اللذين باتا يشكلان عبئاً متزايداً على المواطنين".ولفت إلى أن "العام الدراسي الجديد يأتي في ظل ارتفاع متواصل في الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، الأمر الذي قد يحول دون قدرة العديد من الأسر على تسجيل أبنائها"، داعياً إلى "العمل على وضع قوانين وآليات تحد من الزيادات غير المبررة على الأقساط، بالتوازي مع دعم المدرسة الرسمية وتعزيز برامجها وإمكاناتها بما يواكب التطور في مجالات التكنولوجيا والمعرفة".وكان للنائب سليمان، جولة شملت عددا من القرى والبلدات، شارك خلالها في مناسبات ولقاءات اجتماعية.