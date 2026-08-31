الحرارة سترتفع في هذا التاريخ.. إليكم حالة "طقس لبنان"!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، بخاصة فوق الجبال وفي الداخل.

الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، بخاصة في المناطق الداخلية، حتى يوم الثلثاء، حيث تعود إلى الارتفاع لتتخطى معدلاتها يوم الأربعاء.معدل درجات الحرارة لشهر آب: بين 24 و32 درجة، بين 25 و33 درجة، وزحلة بين 18 و35 درجة.معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: طرابلس بين 22 و32 درجة، بيروت بين 24 و32 درجة، وزحلة بين 16 و32 درجة.- الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، ويتشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحياناً.- الثلثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، بخاصة فوق الجبال وفي الداخل. ويتكوّن الضباب على المرتفعات، فيما يُتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتباراً من بعد الظهر.- الأربعاء: قليل الغيوم إجمالاً، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية. وترتفع نسبة الرطوبة على الساحل، ما يزيد من الشعور بالحر، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات.- الخميس: قليل الغيوم إجمالاً، من دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد من الشعور بالحر، كما يتكوّن الضباب المحلي على المرتفعات.- درجات الحرارة: على الساحل من 24 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 30 درجة، وفي الداخل من 17 إلى 32 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/س.- الانقشاع: متوسط على الساحل، ويسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، وحرارة سطح الماء 29 درجة.- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.