هذا ما قد يفعله حزب الله بـعلي الطاهر

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وفي هذا السياق، رجّح مصدر عسكري سابق أن يلجأ "حزب الله" إلى تدمير أجزاء محددة من المنشأة بنفسه، من خلال زرع عبوات أو متفجرات عند بعض المداخل التي قد يحاول الجيش الإسرائيلي استخدامها للتوغل إلى داخلها.ووفق المصدر، فإن خطوة من هذا النوع قد تجعل الوصول إلى مختلف أقسام المنشأة، ولا سيما المرافق الأمامية والرئيسية، أكثر صعوبة وتعقيداً.ويلفت المصدر إلى أن عدد المداخل الموجودة في منطقة علي الطاهر ليس قليلاً، إذ يجري الحديث عن أكثر من 30 مدخلاً مرتبطاً بالمنشأة، الأمر الذي قد يصعّب عملية الدخول والتغلغل في مختلف أجزائها خلال فترة زمنية قصيرة.وبناءً على ذلك، يرى المصدر أن حسم المعركة في علي الطاهر قد يحتاج إلى وقت طويل، في حال قرر الجيش الإسرائيلي مواصلة عملياته حتى النهاية والسعي إلى الوصول إلى مختلف أجزاء المنشأة.وفي المقابل، تفيد المعلومات بأن أي عملية خروج من داخل المنشأة تحتاج أساساً إلى مخارج متوافرة في محيط ، انطلاقاً من فرضية ارتباط المنشأة بتلك المنطقة. وبالتالي، فإن أي ممر رئيسي محتمل قد يكون ضمن هذا المحور، خصوصاً إذا ثبت أن المنشأة مرتبطة حصراً بمنطقة ولا تمتلك امتدادات باتجاه مناطق مجاورة أخرى.وفعلياً، فإنَّ هذه الوقائع الميدانية قد تدفع نحو مزيد من التصعيد في العمليات ، في وقت تبدو فيه وكأنها تنفذ عمليات "صامتة" في جنوب ، تقوم في جانب منها على أعمال وتحركات هندسية مرتبطة بالميدان.وبحسب المصادر نفسها، فإن طبيعة المنشأة وتعدد مداخلها وتعقيدات الوصول إلى مختلف أجزائها تجعل المعركة في علي الطاهر أقرب إلى مسار طويل، بدلاً من حسم سريع، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمليات الميدانية في المنطقة.