قبل انطلاقها.. أمن الدولة يُحبط عملية تهريب سوريين إلى قبرص (صورة)

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صدر عن لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:في إطار متابعة شبكات تهريب الأشخاص ومكافحة عمليات الاتجار بالبشر، توافرت لدى مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة في المديرية العامة لأمن الدولة، معلومات دقيقة عن قيام مجموعة أشخاص بالتحضير لعملية تهريب مواطنين سوريين من إلى قبرص عن طريق البحر، وهي تستهدف نقل ما يقارب 25 شخصًا من الجنسية .ونتيجة الرصد الدقيق والمتابعة الميدانية، تمكّنت مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة من تحديد هوية أحد المتورطين بالعملية وهو (م. ع.) سوري الجنسية، مقيم في لبنان، والذي تبيّن أنه يتولى إدارة وتنظيم عمليات تهريب أشخاص من إلى لبنان، تمهيدًا لتهريبهم بحرًا باتجاه قبرص ومنها إلى ، لقاء مبالغ مالية.وبتاريخ ٣١-٨-٢٠٢٦، وبناء على إشارة المختص، تم توقيفه في محلة نمرين – ، الأمر الذي أدى إلى إحباط عملية التهريب التي كان مزمعًا تنفيذها قبل حصولها.وبالتحقيق معه، اعترف بإدارته شبكة تنشط في مجال تهريب الأشخاص من سوريا إلى أوروبا، ولا سيما عبر قبرص، لقاء بدل مادي، كما تبيّن وجود مذكرات عدلية بحقه.وبناءً على إشارة الاستئنافية في ، تم توقيفه، وخُتم المحضر، وأُودع القضاء المختص.