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لبنان

قبل انطلاقها.. أمن الدولة يُحبط عملية تهريب سوريين إلى قبرص (صورة)

Lebanon 24
31-08-2026 | 10:05
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قبل انطلاقها.. أمن الدولة يُحبط عملية تهريب سوريين إلى قبرص (صورة)
قبل انطلاقها.. أمن الدولة يُحبط عملية تهريب سوريين إلى قبرص (صورة) photos 0
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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
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في إطار متابعة شبكات تهريب الأشخاص ومكافحة عمليات الاتجار بالبشر، توافرت لدى مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة في المديرية العامة لأمن الدولة، معلومات دقيقة عن قيام مجموعة أشخاص بالتحضير لعملية تهريب مواطنين سوريين من لبنان إلى قبرص عن طريق البحر، وهي تستهدف نقل ما يقارب 25 شخصًا من الجنسية السورية.

ونتيجة الرصد الدقيق والمتابعة الميدانية، تمكّنت مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة من تحديد هوية أحد المتورطين بالعملية وهو (م. ع.) سوري الجنسية، مقيم في لبنان، والذي تبيّن أنه يتولى إدارة وتنظيم عمليات تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان، تمهيدًا لتهريبهم بحرًا باتجاه قبرص ومنها إلى أوروبا، لقاء مبالغ مالية.

وبتاريخ ٣١-٨-٢٠٢٦، وبناء على إشارة القضاء المختص، تم توقيفه في محلة نمرين – الضنية، الأمر الذي أدى إلى إحباط عملية التهريب التي كان مزمعًا تنفيذها قبل حصولها.
 
وبالتحقيق معه، اعترف بإدارته شبكة تنشط في مجال تهريب الأشخاص من سوريا إلى أوروبا، ولا سيما عبر قبرص، لقاء بدل مادي، كما تبيّن وجود مذكرات عدلية بحقه.


وبناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، تم توقيفه، وخُتم المحضر، وأُودع القضاء المختص.

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