تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان بين "جبهتين مفتوحتين" وموعد الجولة الثالثة من المفاوضات غير محسوم

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
01-09-2026 | 01:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لبنان بين جبهتين مفتوحتين وموعد الجولة الثالثة من المفاوضات غير محسوم
لبنان بين جبهتين مفتوحتين وموعد الجولة الثالثة من المفاوضات غير محسوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دخلت البلاد والمنطقة في الشهر المثقل بالتوقعات والانتظارات، مع المفاجآت اليومية على جبهة "مضيق هرمز" والمواجهة المفتوحة بين القيادة المركزية الاميركية والحرس الثوري الايراني ميدانياً، في ظل تصريحات، توحي بالسعي لتجنب الحرب، والعودة الى طاولة المفاوضات.
ويبدو لبنان بين جبهتين مفتوحتين:
Advertisement
- الأولى إقليمية، حيث عادت الولايات المتحدة وإيران إلى تبادل الضربات، وعاد مضيق هرمز إلى واجهة المواجهة، فيما تلوّح واشنطن بمزيد من العقوبات، وتتمسك طهران بأوراقها العسكرية والاقتصادية.
- الثانية لبنانية، حيث تتقدم "علي الطاهر" بسرعة ، لتصبح الاختبار الأصعب أمام المسار التفاوضي، فيما تواصل إسرائيل عملياتها العدوانية في الجنوب، ولا يزال موعد " مؤتمر روما 3" معلقاً بين الديبلوماسية والميدان.
وبين الجبهتين، يحاول لبنان الرسمي تثبيت معادلة واضحة: وقف إطلاق النار، الانسحاب الإسرائيلي، عودة الأهالي، إعادة الإعمار، وانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة.
وتشير المعطيات إلى أن الجولة الثالثة من المفاوضات، التي كان يُفترض أن تعقد في روما مطلع أيلول، بات موعدها غير محسوم، مع انتقال الحديث إلى النصف الثاني من الشهر، في ظل عدم نجاح الوسيط الأميركي حتى الآن في تحقيق اختراق جدي، سواء في ملف لجنة التحقق أو المناطق التجريبية أو الانسحاب الإسرائيلي.
وجدد رئيس مجلس النواب نبيه بري  رفضه "اتفاق الإطار"، مؤكداً أنّ "حركة أمل مارست حقّها الديموقراطي في الاعتراض عليه ولا تزال متمسّكة بموقفها".
 وشدّد على أنّ المخاطر التي يواجهها لبنان "لا تعطي الحق لأي شخص بالتصرّف بأي من العناوين السيادية"، سواء تحت عنوان اتفاق الإطار أو عبر أي ملحقات أو تفاهمات مرتبطة به.
 كما عاد إلى موقفه الرافض للتفاوض المباشر مع إسرائيل في ظلّ استمرار العمليات العسكرية، متسائلًا عن حصيلة سبع جولات من المفاوضات. وقال "إنّ النتيجة كانت اتساع رقعة الاحتلال وزيادة مساحة التدمير واستمرار الحرب".
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
عون يصرّ على المفاوضات وموعد الجلسة الثامنة غير محسوم.. لا اجواء ايجابية حول الانسحاب الاسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 12:24:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تقييم ديبلوماسي: اسرائيل والحزب غير متعاونين ومخاوف من "جولة ثالثة"
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 12:24:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تأخرت جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ساعة عن موعدها؟
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 12:24:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المؤتمر التحضيري لدعم الجيش بمشاركة ماكرون والملك الأردني وعون.. موعد مفاوضات روما غير محسوم ولا اختراق اميركيا جديا
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 12:24:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الولايات المتحدة

الإسرائيلي

نبيه بري

العقوبات

الاميركي

إسرائيل

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-09-01
Lebanon24
05:13 | 2026-09-01
Lebanon24
05:08 | 2026-09-01
Lebanon24
05:00 | 2026-09-01
Lebanon24
04:45 | 2026-09-01
Lebanon24
04:44 | 2026-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24