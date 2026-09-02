إستياء قواتي

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بدا واضحًا حجم الاستياء داخل حزب " " من استمرار رئاسة الجمهورية في استبعاد يوسف رجّي عن عدد من الرسمية، وآخرها زيارة الرئيس إلى .وقد تُرجم هذا الاستياء من خلال عدد من المنشورات التي نشرها مسؤولون حاليون في الحزب، بعدما كانت الانتقادات في السابق تقتصر بشكل أساسي على منتسبين إلى "القوات"، من دون أن تصدر عن مسؤولين داخل الحزب.وطرح عدد من المسؤولين في "القوات" علامات استفهام حول أسباب تغييب وزير الخارجية عن هذه المحطات، لا سيما أن رجّي معني بشكل مباشر بالملفات الدبلوماسية والعلاقات الخارجية، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذا الاستبعاد وأسبابه.