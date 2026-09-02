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لبنان

إستياء قواتي

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-09-2026 | 15:15
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بدا واضحًا حجم الاستياء داخل حزب "القوات اللبنانية" من استمرار رئاسة الجمهورية في استبعاد وزير الخارجية يوسف رجّي عن عدد من المحطات الرسمية، وآخرها زيارة الرئيس جوزاف عون إلى اليونان.
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وقد تُرجم هذا الاستياء من خلال عدد من المنشورات التي نشرها مسؤولون حاليون في الحزب، بعدما كانت الانتقادات في السابق تقتصر بشكل أساسي على منتسبين إلى "القوات"، من دون أن تصدر عن مسؤولين داخل الحزب.

وطرح عدد من المسؤولين في "القوات" علامات استفهام حول أسباب تغييب وزير الخارجية عن هذه المحطات، لا سيما أن رجّي معني بشكل مباشر بالملفات الدبلوماسية والعلاقات الخارجية، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذا الاستبعاد وأسبابه.
المصدر: خاص "لبنان24"
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