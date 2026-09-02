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لبنان

حملة واسعة لوزارة الاقتصاد.. مئات المحاضر ومخالفات بالجملة في ملف المولدات!

Lebanon 24
02-09-2026 | 08:46
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حملة واسعة لوزارة الاقتصاد.. مئات المحاضر ومخالفات بالجملة في ملف المولدات!
حملة واسعة لوزارة الاقتصاد.. مئات المحاضر ومخالفات بالجملة في ملف المولدات! photos 0
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واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها الرقابية في مختلف المناطق لضبط المخالفات وحماية المستهلك، ولا سيما في ملفي المولدات الكهربائية وسلامة الغذاء، معلنة تنفيذ 15,584 كشفاً ميدانياً منذ بداية العام وحتى 28 آب، أسفرت عن تسطير 680 محضر ضبط، إلى جانب الاستجابة لـ977 شكوى.

وأفادت مديرية حماية المستهلك، في تقريرها الأسبوعي، بأن كشوفات سلامة الغذاء استحوذت على الحصة الأكبر من الجولات الرقابية، بواقع 8,912 كشفاً، أي 57% من إجمالي الكشوفات، وشملت محال بيع المواد الغذائية والمطاعم والملاحم والمسامك والأفران ومحال الباتيسري.

وخلال الفترة من 24 إلى 28 آب، استجابت المديرية لـ52 شكوى ونفّذت 460 كشفاً ميدانياً، نتج عنها تسطير 21 محضر ضبط.

وفي إطار الحملات الميدانية التي تنفذها مصالح الوزارة بمؤازرة جهاز أمن الدولة، أسفرت الجولات في الشمال، وتحديداً في طرابلس–أبي سمراء والقلمون والبداوي والكورة، عن تنظيم 11 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات كهربائية خالفوا التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، بعدما تبيّن تقاضيهم بدلات تراوحت بين 85 سنتاً ودولار واحد للكيلوواط ساعة.

وفي الجنوب، تابعت مصلحة الاقتصاد شكاوى بشأن فواتير المولدات عن شهر آب، وكشفت على عدد من المولدات التي تقاضى أصحابها أسعاراً تراوحت بين 70 و89 سنتاً للكيلوواط ساعة، خلافاً للتسعيرة الرسمية.

وشملت الجولات المروانية وعدلون وبنعفول وحارة صيدا والهلالية، إضافة إلى عين بعال وباتولية ومفرق العباسية والحوش في قضاء صور، والغازية والنجارية في قضاء صيدا، حيث نُظّمت محاضر ضبط بحق المخالفين، بينها 5 محاضر نتيجة متابعة شكاوى المواطنين. كما جرى استدعاء عدد من المخالفين إلى المخافر ومكتب المصلحة، والتنسيق مع البلديات والأجهزة المعنية لمتابعة التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية.

وفي ملف سلامة الغذاء، تابعت مصلحة الاقتصاد في الشمال شكوى بحق معمل نبيذ في دوما، حيث سحبت عينة وختمتها بالشمع الأحمر تمهيداً لإرسالها إلى مختبر معتمد وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية اللبنانية.

ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المواطنين، تحت شعار "كل مواطن مراقب"، إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق "MoET Digital Services" أو الخط الساخن لجمعية المستهلك–لبنان على الرقم 01750650.

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