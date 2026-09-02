توقيف 10 أشخاص... أحدهم أطلق النار على منزل عنصر في قوى الأمن

صدر عن - البيان الآتي:

"نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية بهدف ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة التسلل غير الشرعي إلى الأراضي ، وأوقفت بنتيجتها 10 مواطنين و108 سوريين وفقا لما يلي:• توقيف المواطن (ح.ج.) في منطقة السفري – ، بجرم إطلاق النار على منزل عنصر في بتاريخ 19 /8 /2026.• توقيف المواطنين: (ب.ا.)، (ي.ا.)، (ا.ا.)، (ج.ا.)، في بلدة - بعلبك لإطلاقهم النار وترهيبهم المواطنين، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم.• دهم منزل المواطن (ع.م.) في بلدة حور تعلا – بعلبك وتوقيفه، لمساعدته المطلوبين في مراقبة تحركات الجيش.• توقيف المواطنَين (ع.د.) و(ا.د.) في بلدة النبي يوشع – المنيه لإطلاقهم النار وترهيبهم المواطنين، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم.• دهم منزل المواطن (خ.ن.) في بلدة حوش السيد علي – وتوقيفه، لتورطه في إشكال تخلله إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة شخصَين.• توقيف المواطن (ع.م.) في بلدة لاسا – لإطلاقه النار خلال إشكال بتاريخ 31 /8 /2026.• توقيف 108 سوريين في مناطق مختلفة لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية وتجولهم من دون أوراق قانونية.سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".