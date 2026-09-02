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لبنان

كرامي: التعاون هو الأساس لضمان مقعد دراسي لكلّ طالب

Lebanon 24
02-09-2026 | 13:44
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كرامي: التعاون هو الأساس لضمان مقعد دراسي لكلّ طالب
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اختتمت وزيرة التربية ريما كرامي، اليوم، جولتها الجنوبية بلقاء عقدته في ثانوية صور الرسمية مع مديري المدارس في قرى قضاء صور.
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وفي معرض ردها على سؤال حول مصير النازحين والتعليم في المدارس الرسمية؟، توجهت كرامي "بالشكر والتقدير لمديري المدارس"، مثمنة قيامهم بـ"الواجب الوطني والتربوي"، ومؤكدة أن "مسؤولية المؤسسات التربوية تقتضي تقديم كل مساعدة ممكنة للمجتمع في ظل الظروف الراهنة وعدم الاقتصار على الدور التعليمي فقط".

وأوضحت أن "الخطة الموضوعة تأخذ بعين الاعتبار وجود نازحين في عدد من الثانويات والمدارس الرسمية"، مشيرة إلى أن "العمل جارٍ لتوفير حلول وبدائل ملائمة تكفل استمرار العملية التعليمية".

وأضافت: "الخطوة الأولى بدأت بطلب الوزارة من المديرين التواصل مع العائلات لتحديد أعداد الطلاب الراغبين بالانتساب والالتحاق بالدراسة في المنطقة"، مشددة على "التزام الوزارة بتأمين الأماكن والأطر المناسبة لتعليمهم فور اكتمال البيانات والأرقام".

وأشادت "بالجهود المشتركة والمساعي القائمة بالتنسيق مع اتحاد البلديات لتأمين أماكن بديلة"، مقدرة "التكامل القائم لتجاوز التحديات"، ومؤكدة أن "التعاون بين كافة الأطراف في هذه المرحلة الأزموية يعد الأساس لضمان حق كل طالب في الحصول على مقعده الدراسي".
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