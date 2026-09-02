هاني تابع ملفات المزارعين والبلديات وبحث مع شركة قطرية في فرص التعاون والتسويق

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في إطار المتابعة اليومية لملفات القطاع الزراعي وتعزيز التواصل المباشر مع المزارعين والبلديات والتعاونيات، عقد هاني سلسلة لقاءات في الوزارة، تناولت مجموعة من الزراعية والتنموية، من دعم المزارعين وتعزيز صمودهم، إلى تطوير البنية التحتية لمرحلة ما بعد القطاف، وتحديث قطاع تربية النحل، وصولًا إلى توسيع فرص تسويق المنتجات الزراعية في الخارج.وفي هذا السياق، تابع الوزير هاني عددًا من الملفات المرتبطة ببلدة ، مستمعًا إلى أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المزارعين في البلدة والمنطقة، ومناقشًا سبل دعمهم وتعزيز قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج والصمود في أرضهم، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المناطق الحدودية.كما تناولت اللقاءات شؤون التعاونيات السكنية وصناديق التعاضد، إلى جانب عدد من الملفات التنموية والاجتماعية، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز العمل التعاوني والتكافلي ودوره في دعم المجتمعات المحلية ورفع قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.وخصص هاني جانبًا من لقاءاته لبحث سبل تطوير البنية التحتية الزراعية لمرحلة ما بعد القطاف، ولا سيما إنشاء وتطوير مراكز التبريد والفرز والتوضيب والتعليب، باعتبارها حلقة أساسية في سلاسل القيمة الزراعية. وتم التأكيد على أهمية هذه المنشآت في الحد من الفاقد والخسائر، والحفاظ على جودة وسلامة المحاصيل، وإطالة فترة تخزينها وتسويقها، ورفع قيمتها المضافة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.وفي إطار تحديث القطاعات الإنتاجية، بحث الوزير كذلك اعتماد تقنيات حديثة في تربية النحل وإدارة المناحل، بما يساهم في حماية الخلايا وتحسين كفاءة الإنتاج وجودة العسل، ودعم النحالين وتطوير هذا القطاع لما يتمتع به من أهمية اقتصادية وزراعية وبيئية.وعلى صعيد فتح الأسواق وتعزيز الصادرات، عقد هاني لقاءً عبر تقنية الاتصال المرئي مع شركة قطرية أبدت اهتمامًا بالمحاصيل والمنتجات الزراعية اللبنانية. وتناول البحث فرص التعاون والتسويق وإمكان تطوير قنوات تجارية جديدة تتيح وصول المزيد من الإنتاج اللبناني إلى السوق ، بما يفتح آفاقًا إضافية أمام المزارعين والمنتجين ويساهم في تعزيز الصادرات الزراعية اللبنانية.وأكدت أن أبوابها ستبقى مفتوحة أمام المزارعين والبلديات والتعاونيات والقطاع الخاص، وأن اللقاءات التي تعقدها بصورة متواصلة تشكل جزءًا من نهج يقوم على الاستماع إلى الاحتياجات الفعلية، وربطها بالحلول العملية والاستثمارات والشراكات، بما يعزز التنمية المحلية ويرفع تنافسية القطاع الزراعي ويحمي استدامة الإنتاج.