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لبنان

التصعيد يقترب؟!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
03-09-2026 | 01:30
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يشير بعض التسريبات السياسية إلى أن "قوى الثامن من آذار "تستعد لرفع مستوى التصعيد السياسي والإعلامي في الداخل اللبناني خلال المرحلة المقبلة، في خطوة يُتوقع أن تظهر ملامحها تدريجياً عبر المواقف والخطابات السياسية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن هذا التوجه لا يبدو عفوياً، بل يعكس قراراً سياسياً لدى "الثنائي الشيعي" بالذهاب بعيداً في المواجهة السياسية ورفع سقف الاعتراض على المسار القائم.
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ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على مجمل المشهد الداخلي، خصوصاً أن المرحلة المقبلة قد تشهد مواقف أكثر حدة ووضوحاً، بما يفتح الباب أمام سجالات سياسية واسعة ويعيد رسم حدود العلاقة بين القوى المتخاصمة.
 
المصدر: لبنان 24
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