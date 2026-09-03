تعاون بين بلدية شكا وتجار البترون لدعم الحركة الاقتصادية

بحثت بلدية شكا وجمعية تجّار وقضائها سبل توسيع التعاون بينهما، وتطوير مبادرات تدعم التجّار وتنشّط القطاع الاقتصادي في شكا وقضاء البترون.

وتناول الاجتماع أفكاراً تهدف إلى تعزيز حضور تجّار شكا واندماجهم بصورة أكبر في الحركة الاقتصادية والتجارية ضمن .

وشدّد رئيس الجمعية جيلبر سابا على أن "شكا هي جزء لا يتجزأ من "، مؤكداً "أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف المناطق والتجّار ضمن القضاء، بما يساهم في توحيد الجهود ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية".

وفي ختام اللقاء، اتُفق على مواصلة التواصل وتطوير المبادرات المطروحة، تمهيداً لوضع خطوات عملية مشتركة تخدم تجّار شكا وقضاء البترون.