تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تعاون بين بلدية شكا وتجار البترون لدعم الحركة الاقتصادية

Lebanon 24
03-09-2026 | 01:26
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تعاون بين بلدية شكا وتجار البترون لدعم الحركة الاقتصادية
تعاون بين بلدية شكا وتجار البترون لدعم الحركة الاقتصادية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

بحثت بلدية شكا وجمعية تجّار البترون وقضائها سبل توسيع التعاون بينهما، وتطوير مبادرات تدعم التجّار وتنشّط القطاع الاقتصادي في شكا وقضاء البترون.

وتناول الاجتماع أفكاراً تهدف إلى تعزيز حضور تجّار شكا واندماجهم بصورة أكبر في الحركة الاقتصادية والتجارية ضمن القضاء.

وشدّد رئيس الجمعية جيلبر سابا على أن "شكا هي جزء لا يتجزأ من قضاء البترون"، مؤكداً "أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف المناطق والتجّار ضمن القضاء، بما يساهم في توحيد الجهود ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية".

وفي ختام اللقاء، اتُفق على مواصلة التواصل وتطوير المبادرات المطروحة، تمهيداً لوضع خطوات عملية مشتركة تخدم تجّار شكا وقضاء البترون.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللواء شقير عرض مع وفد من تجار جونية وكسروان الأوضاع الاقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 13:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئات الإقتصادية وغرفة صيدا أطلقتا تحركا لدعم المؤسسات المتضررة والنهوض باقتصاد الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 13:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلسا الأعمال اللبناني والسوري وضعا خارطة طريق لمتابعة ملفات التعاون الاقتصادي بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 13:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأعمال اللبناني–الكويتي يبحث مع السفير الشرجي تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 13:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

قضاء البترون

القضاء

ون بين

بادر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:45 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:40 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:32 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:25 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:15 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:45 | 2026-09-03
Lebanon24
06:40 | 2026-09-03
Lebanon24
06:32 | 2026-09-03
Lebanon24
06:25 | 2026-09-03
Lebanon24
06:15 | 2026-09-03
Lebanon24
06:00 | 2026-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24