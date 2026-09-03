دريان اختتم زيارته لمصر.. تأكيد على عروبة لبنان وعمقه العربي

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اختتم مفتي الجمهورية ، الشيخ عبد اللطيف دريان، زيارته الرسمية إلى مصر، إثر مشاركته في المؤتمر الإسلامي الدولي الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بالقاهرة تحت عنوان: "التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى".وعلى هامش المؤتمر، التقى المفتي دريان والوفود المشاركة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذي أبدى تمنياته للبنان وشعبه بدوام الأمن والأمان والاستقرار.وشدد دريان على ضرورة تعزيز العلاقات بين دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية وكل من الأزهر الشريف، ودار الإفتاء ، ووزارة الأوقاف، مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين. كما مثّل حرص مصر على سيادة ووحدته وعروبته ودعم مؤسساته محط تقدير واعتزاز، مشيداً بدورها الريادي في لبنان والمنطقة.وختم المفتي دريان بالتأكيد على أن لا خلاص للبنان إلا بالتعاون والتضامن الجاد مع محيطه وعمقه العربي، وفي مقدمة ذلك ، وجمهورية مصر العربية، ودول مجلس التعاون لدول العربي.